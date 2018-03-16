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Центробанк ожидает профицитный бюджет в 2018 году
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Центробанк ожидает профицитный бюджет в 2018 году 

Аргументы и Факты 16 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
Федеральный бюджет России в 2018 году может стать профицитным, говорится в исследовании департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ.
«В 2018 году мы ожидаем перехода бюджета к профициту, а также возобновления роста Фонда национального благосостояния и совокупного госдолга относительно ВВП. Начиная с 2019 года, после завершения консолидации, бюджет, по оценкам, перестанет сдерживать рост ВВП», — говорится в публикации.
Профицит бюджета в 2018 году, по оценкам ЦБ, может сменится дефицитом в 2019-2020 годах из-за падения нефтегазовых доходов. При этом, повышение эффективности бюджетных расходов будет способствовать ускорению экономического роста.
По состоянию на 1 февраля 2018 года размер Фонд национального благосостояния составил 3,729 трлн рублей, за месяц его размер сократился на 23 млрд рублей. Летом прошлого года средства ФНБ объединили со средствами Резервного фонда и последний прекратил свое существование.
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