Центробанк ожидает профицитный бюджет в 2018 году

Федеральный бюджет России в 2018 году может стать профицитным, говорится в исследовании департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ

«В 2018 году мы ожидаем перехода бюджета к профициту, а также возобновления роста Фонда национального благосостояния и совокупного госдолга относительно ВВП. Начиная с 2019 года, после завершения консолидации, бюджет, по оценкам, перестанет сдерживать рост ВВП», — говорится в публикации.

Профицит бюджета в 2018 году, по оценкам ЦБ, может сменится дефицитом в 2019-2020 годах из-за падения нефтегазовых доходов. При этом, повышение эффективности бюджетных расходов будет способствовать ускорению экономического роста.

По состоянию на 1 февраля 2018 года размер Фонд национального благосостояния составил 3,729 трлн рублей, за месяц его размер сократился на 23 млрд рублей. Летом прошлого года средства ФНБ объединили со средствами Резервного фонда и последний прекратил свое существование.