Прогноз: экспорт Японии в феврале вырос на 1,9% 

Москва, 16 марта — «Вести. Экономика». Экспорт Японии в феврале вырос более медленными темпами, чем в предыдущем месяце, из-за празднования Лунного нового года, но восходящая тенденция, как ожидается, не изменится на фоне сильного внешнего спроса, показал опрос Reuters. Ожидается, что в феврале экспорт увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после январского роста на 12,3%, говорится в опросе 19 экономистов. Специалисты ожидают, что импорт в то же время вырос на 17,1% по сравнению с прошлым годом, а дефицит торггового баланса в январе составил 99,6 млрд иен. "Мы ожидаем, что экспорт сохранит тенденцию к росту. Спрос Китая будет продолжать поддерживать поставки японских полупроводников", — сказал Казуюки Цусия, старший научный сотрудник Исследовательского института Mitsubishi. — Но растущий протекционизм администрации Трампа, как и решение о введении тарифов на импорт стали и алюминия, является тревожным фактором". Япония, наряду с Европейским союзом, призвала Соединенные Штаты исключить ее из списка стран, в отношении которых будут введены импортные пошлины. Токио также призвал с осторожному поведению в споре, поскольку он может перейти в полноценную торговую войну.