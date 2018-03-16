Быстрый рост создает риски для мировой экономики 

Москва, 16 марта — «Вести. Экономика». Мировая экономика растет слишком быстро, что создает риски, пишет Bloomberg.
Фото: EPA/WU HONG
Главы финансовых ведомств и центробанков стран G20 встретятся на следующей неделе в Буэнос-Айресе на фоне самого широкого и сильного экономического подъема с 2011 года. При этом снижение налогов в США обеспечит дополнительный стимул для роста. Ключевые вопросы для регуляторов и инвесторов заключаются в том, насколько быстрее может расти мировая экономика и хотят ли они этого, если перегрев означает, что за инфляционным бумом последует еще один спад. Как сообщали «Вести. Экономика», Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста мировой экономики на 2018 и 2019 годы до 3,9% (максимум с 2011 года). По итогам 2017 года мировая экономика выросла на 3,7%. Темпы глобального роста составляли или превышали 3,9% лишь 8 раз с 1990 года. HSBC Holdings Plc отмечает, что каждый синхронизированный подъем с тех пор предвещал резкий шок. В 2007 году темпы роста достигли пикового уровня 5,6%, за этим последовал финансовый кризис. "Когда многие страны сильно растут, мировая экономика находится в наиболее уязвимом положении из-за повышенных процентных ставок и финансовых рисков", — предупредил старший экономический советник в HSBC Стивен Кинг. Уже появляются признаки того, что начинает формироваться понижательный тренд. Федеральная резервная система США и другие центробанки ужесточают денежно-кредитную политику. Китай ограничивает заимствования. Президент США Дональд Трамп вводит пошлины на импорт. Citigroup Inc. подсчитал, что данные в крупных экономиках сейчас отстают от прогнозов в наибольшей степени с сентября, а индикаторы доверия в обрабатывающей промышленности снижаются, хотя и остаются на очень высоких уровнях. "Несмотря на то, что солнце все еще светит в мировой экономике, на горизонте больше облаков", — отметила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в сообщении, адресованном политикам G20. — Подумайте о растущей обеспокоенности по поводу напряженности в торговле, недавнем всплеске волатильности на финансовых рынках и более неопределенной геополитике".
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ОЭСР: торговля даст стимул для мировой экономики Глобальная торговая война Трампа: 4 сценария Мировые центробанки пересматривают цели по инфляции По оценкам ОЭСР, экономика США вырастет на 2,9% в этом году и на 2,8% в 2019 году. Снижение налогов прибавляет 0,5-0,75 процентного пункта к прогнозу. На этом фоне ФРС, вероятно, должна будет повысить процентные ставки четыре раза в этом году, поскольку инфляция ускорилась, заявил Reuters исполняющий обязанности главного экономиста ОЭСР Альваро Перейра. Ранее организация ожидала трех повышений в этом году. ОЭСР также отметила, что мировая экономика уязвима к обострению торговой напряженности, после того как президент США Дональд Трамп решил ввести пошлины на импорт стали и алюминия. "Риски для роста выглядят сбалансированными в краткосрочной перспективе, но все больше смещаются в сторону понижения, поскольку сказывается ужесточение политики и растут риски коррекции цен на активы", — предупредил главный экономист по рынку BNP Paribas SA Пол Мортимер-Ли. По его мнению, вопрос заключается не в том, «будет ли этот год хорошим — потому что он, вероятно, будет очень хорошим — а в том, когда мировая экономика замедлится и при каких обстоятельствах».