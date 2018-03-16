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Медведев присвоил статус ТОР еще 19 городам
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Медведев присвоил статус ТОР еще 19 городам 

ТАСС 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев присвоил статус территории опережающего развития (ТОР) еще 19 городам, в том числе Новокузнецку и Пикалево. О своем решении он сообщил на совещании по экономическим вопросам.
"Я подписал решение по еще девятнадцати территориям опережающего развития, крупный пакет", — сказал он.
Медведев уточнил, что этот статус получили города Онега, Канаш (Чувашская республика), Пикалево (Ленинградская область), Гаврилов Ям (Ярославская область), Заринск (Алтайский край), Сердобск (Пензенская область), Долматова (Курганская область), Саянск и Черемхово (Иркутская область), Ефремов (Тульская область), поселок Угловка (Новгородская область), Новоалтайск (Алтайский край), поселок Линево (Новосибирская область), Павловск (Воронежская область), Донецк и Зверево (Ростовская область), поселок Варгаши (Курганская область), Губкин (Белгородская область) и Новокузнецк (Кемеровская область).
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