Владимир Якушев: в последние два года наша экономика растет не за счет нефтедобычи 

«В 2005 году наша промышленность составляла 9%, и сегодня около 40% — какой рывок мы с вами совершили. Мы можем говорить, развивается регион или не развивается, если мы имеем положительный экономический рост. И нужно сказать, что за последние два года наша экономика растет не за счет нефтедобычи. Потому что все наши месторождения, юг области попали под соглашение »ОПЕК плюс», и у нас большой минус по добыче. По этому году где-то 80%, то есть мы падаем по добыче, а вот наша переработка, то над чем мы работали все эти годы, она дает большой плюс, перекрывает недостающую добычу углеводородного сырья и позволяет нам этот экономический рост сохранять», — отметил губернатор.
Как ранее писал «ФедералПресс», индекс промышленного производства в Тюменской области по итогам января — ноября 2017 года составил 102,5% к аналогичному периоду прошлого года.
Фото: admtyumen.ru