Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 1,1% 

Москва, 16 марта — «Вести. Экономика». Потребительские цены в еврозоне в феврале выросли на 1,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).
Фото: EPA-EFE/Toni Albir
Инфляция замедлилась до минимума с конца 2016 года после роста цен на 1,3% в январе. Предварительная оценка инфляции в феврале составляла 1,2%.
Источник: Eurostat
По сравнению с январем потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце повысились на 0,2%. Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core), выросли на 1% в годовом выражении после аналогичного повышения в январе. Стоимость энергоносителей в феврале увеличилась на 2,1% в годовом выражении после роста на 2,2% месяцем ранее. Продукты питания, напитки и табачные изделия подорожали на 1%, а не на 1,1%, как сообщалось ранее. В январе был зафиксирован рост их стоимости на 1,9%. Цены на услуги в феврале повысились на 1,3% после роста на 1,2% в течение четырех предыдущих месяцев.
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ЕЦБ обещает избежать сюрпризов при сворачивании QE Прат: у еврозоны есть скрытый потенциал для роста ЕЦБ намекнул на завершение QE в сентябре 2018 года Потребительские цены в Евросоюзе выросли на 1,3% в годовом выражении и на 0,1% по сравнению с январем. Среди стран ЕС минимальная годовая инфляция зарегистрирована на Кипре (-0,4%), в Греции (0,4%), а также в Дании и Италии (0,5% в обеих странах). Наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован в Румынии (3,8%), Эстонии и Литве (3,2% в обеих странах). В Германии потребительские цены в феврале выросли на 1,2% в годовом выражении после повышения на 1,4% месяцем ранее. Во Франции инфляция замедлилась с 1,5% до 1,3%, в Испании — ускорилась с 0,7% до 1,2%. Как сообщали «Вести. Экономика», ранее на этой неделе глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил, что регулятор будет избегать неожиданных для инвесторов изменений в своих планах стимулирования. Он подчеркнул, что инфляция остается на слишком низком уровне, а торговая политика США и более сильный евро вызывают опасения. "Нам по-прежнему нужны дополнительные доказательства того, что инфляция движется в правильном направлении. Поэтому денежно-кредитная политика останется терпеливой, последовательной и благоразумной", — отметил глава центробанка. На заседании 8 марта ЕЦБ неожиданно отказался от своего обещания «увеличить размер и/или длительность программы скупки активов», если экономические условия ухудшатся. Хотя этот шаг отражает растущую уверенность в экономическом подъеме, Драги в своем выступлении в среду предупредил, что риски для еврозоны все еще сохраняются.
Мнение эксперта TeleTrade
Марк Гойхман Аналитик ГК TeleTrade TeleTrade Показатели потребительской инфляции в еврозоне имеют принципиальное значение для перспектив денежной политики ЕЦБ. Его глава Марио Драги совсем недавно, 14 марта, заявил, что из-за низкой инфляции нет возможности сворачивать денежное стимулирование. Это связано с тем, что слишком медленное повышение цен к целевому уровню в 2% говорит о слабом внутреннем спросе, который ограничивает рост европейской экономики. Драги также выражал недовольство высоким курсом евро, что препятствует усилению инфляции и европейскому экспорту. Особенно значимо это звучит на фоне начатой президентом США Дональдом Трампом «торговой войны» с введением больших ввозных пошлин США на металлы, направленных прежде всего против еврозоны. Таким образом, инфляция остается на острие переплетения многих проблем европейской экономики. И данные по февралю вышли умеренно разочаровывающими. Основной показатель — Индекс потребительских цен (ИПЦ) в годовом исчислении. Он не только не вырос по сравнению с прошлым значением и прогнозом в 1,2%, но упал до 1,1%. Базовый индекс, то есть без учета цен продовольствия и энергоносителей, не изменился и составил 1%. В месячном исчислении по отношению к январю данные совпали с прогнозом — 0,2% и 0,4% соответственно. Стоит отметить, что изменение уровня зарплаты в 4 квартале на 1,7% превысило прошлое значение в 1,6%, но отстало от прогноза в 1,8%. Совокупность таких смешанных данных привела к некоторому ослаблению евро после выхода новости. Курс евро к доллару снизился с 1,2330 к 1,2310. В перспективе ближайших дней такие достаточно слабые данные могут восприниматься инвесторами как знак сохранения ЕЦБ мягкой стимулирующей политики. Это станет оказывать дальнейшее давление на евро с возможным движением пары евро/доллар к 1,22-1,2250.