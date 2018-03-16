Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 1,1%

Москва , 16 марта — «Вести. Экономика». Потребительские цены в еврозоне в феврале выросли на 1,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

Фото: EPA-EFE/Toni Albir

Инфляция замедлилась до минимума с конца 2016 года после роста цен на 1,3% в январе. Предварительная оценка инфляции в феврале составляла 1,2%.

Источник: Eurostat

По сравнению с январем потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце повысились на 0,2%. Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core), выросли на 1% в годовом выражении после аналогичного повышения в январе. Стоимость энергоносителей в феврале увеличилась на 2,1% в годовом выражении после роста на 2,2% месяцем ранее. Продукты питания, напитки и табачные изделия подорожали на 1%, а не на 1,1%, как сообщалось ранее. В январе был зафиксирован рост их стоимости на 1,9%. Цены на услуги в феврале повысились на 1,3% после роста на 1,2% в течение четырех предыдущих месяцев.

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Мнение эксперта TeleTrade