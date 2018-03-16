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Прат: у еврозоны есть скрытый потенциал для роста
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Прат: у еврозоны есть скрытый потенциал для роста 

Вести.Ru 16 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Москва, 16 марта — «Вести. Экономика». Европа может восстановить некоторые возможности для роста, заявил главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Питер Прат.
Главный экономист ЕЦБ Питер Прат EPA/OLIVIER HOSLET
По словам Прата, это может стать благом еврозоны, где отмечался рост на протяжении пяти лет, но негативно на это повлияет низкий уровень инфляции. Валютный блок из 19 стран может иметь больше неиспользованного потенциала, особенно на рынке труда, что может означать, что для достижения целевого уровня инфляции ЕЦБ потребуется больше времени. После оживления роста за счет стимулов ЕЦБ теперь постепенно отказывается от поддержки экономики, а инвесторы ищут подсказки по поводу следующего шага регулятора, который изменил свою риторику в начале марта. Рынки ожидают, что ЕЦБ завершит свою программу скупки облигаций на сумму 2,55 трлн евро в этом году, и комментарии Прата предполагают, что политики будут продолжать применять постепенный подход, продвигаясь небольшими шагами, опасаясь, что внезапные шаги могут навредить рынкам. По словам Прата, Марио Драги говорил о возможности того, что у экономики может быть больше слабостей, ссылаясь на недавние комментарии главы ЕЦБ. Как писали «Вести. Экономика», ЕЦБ стоит перед дилеммой: даже на фоне снижения безработицы и самого быстрого с 1997 г. роста экономики региона восстановление потребительских цен остается подавленным. Марио Драги хотя и объявил о начале так называемого tapering, то есть сокращения объемов покупок активов, он все же выступил за «терпеливый и настойчивый» подход к выходу из программы стимулирования ЕЦБ. В ЕЦБ ранее были уверены, что оздоровление экономики и снижение уровня безработицы в конечном счете приведут к росту цен, о чем заявлял и Питер Прат.
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