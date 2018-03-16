ЦБ не исключил временного снижения цен в августе

Банк России не исключает традиционного временного снижения цен в августе, однако возможность устойчивой дефляции крайне маловероятна. Об этом сообщил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев, передаёт РИА «Новости».

«В августе традиционно может случиться месячное снижение цен. Вообще под дефляцией понимается устойчивое снижение цен на горизонте года и более. Предположить, что с 2,2% инфляция дойдёт до минусового значения и устойчиво там закрепится — это сейчас крайне маловероятно», — сказал Дмитриев.