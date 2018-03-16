ЦБ не исключил временного снижения цен в августе 

Банк России не исключает традиционного временного снижения цен в августе, однако возможность устойчивой дефляции крайне маловероятна. Об этом сообщил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев, передаёт РИА «Новости».
«В августе традиционно может случиться месячное снижение цен. Вообще под дефляцией понимается устойчивое снижение цен на горизонте года и более. Предположить, что с 2,2% инфляция дойдёт до минусового значения и устойчиво там закрепится — это сейчас крайне маловероятно», — сказал Дмитриев.
Ранее член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил разработать комплекс мер, направленных на снижение цен на лекарства и пресечение фактов их необоснованного роста. Он предложил установить контроль за ценами в этой социальной сфере, организовать взаимодействие с Роспотребнадзором и антимонопольной службой.