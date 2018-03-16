Департамент ДКП ЦБ предложит 23 марта снизить ставку

Москва , 16 марта — «Вести. Экономика». Департамент денежно-кредитной политики Банка России предложит совету директоров Банка России на заседании 23 марта рассмотреть снижение ключевой ставки, заявил в интервью РИА «Новости» директор департамента Игорь Дмитриев . Это будет второе снижение ставки в этом году. Банк России 9 февраля на первом в 2018 г. заседании по денежно-кредитной политике снизил ключевую ставку с 7,75% до 7,5%, сообщали ранее «Вести. Экономика». На последнем заседании в 2017 г., 15 декабря, Центральный банк снизил ключевую ставку сразу на 0,50 процентного пункта до 7,75% годовых. В 2017 г. регулятор снижал ставку 6 раз с 10% до 7,75%: пять раз с шагом 0,25 п. п. и два раза по 0,5 п. п.

Ключевая ставка Банка России с 2015 года

"Исходя из тех расчетов и сценариев, которые департамент денежно-кредитной политики готовит и обновляет, мы предложим совету директоров рассмотреть снижение ставки. Масштаб изменения ставки будет уже обсуждаться на совете директоров, который, напомню, и принимает окончательное решение", — отметил Дмитриев. При принятии решения по ставке Банк России смотрит на широкий набор показателей. «Это не только опросы аналитиков и ожидания рынка, но и индикаторы рынка, например, кривая RUONIA, спреды, ОФЗ, из которых мы извлекаем ожидания», — подчеркнул глава департамента. "В настоящее время из этих данных следует настрой рынка на снижение ставки советом директоров 23 марта, и в целом мы видим, что рыночная кривая сместилась вниз после февральского решения и коммуникации. Это ожидаемо и в целом сонаправлено с нашим взглядом", — подчеркнул Дмитриев. "Мы ожидаем плавный рост инфляции в сторону 4% (к концу года — ред.). За горизонтом второго квартала это уже вопрос выбора траектории ключевой ставки и прочих факторов", — отметил глава департамента. Банк России 23 марта обновит прогноз по всем макроэкономическим показателям. "Прогноз будет обновлен, но каких-то радикальных пересмотров, по предварительным расчетам, не предвидится. Подчеркну, что прогноз утверждается советом директоров. Это прогноз Банка России, хоть и готовит его департамент денежно-кредитной политики с учетом мнения других подразделений, представителей регионов", — отметил Дмитриев. "С декабря ситуация существенно не изменилась, чтобы были большие пересмотры. Уточнения будут, они будут касаться всех цифр: ВВП, инфляции, темпов роста кредитования, разбивки ВВП, но это скорее небольшие корректировки, чем существенный пересмотр. С траекториями цен на нефть тоже надо будет поработать, это тоже будет часть дискуссии, цены на нефть на высоком уровне и сейчас далековаты от наших среднесрочных прогнозов. Хотя в целом среднесрочный взгляд департамента существенно не меняется", — уточнил Дмитриев.