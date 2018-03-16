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Регионы получат 20 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
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Регионы получат 20 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам 

Парламентская газета 16 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Правительство России одобрило проект распоряжения о выделении субъектам Федерации 20 миллиардов рублей на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, говорится в сообщении на сайте кабмина.
Уточняется, что мера принята в связи с решением о повышении с 1 мая минимального размера оплаты труда, который сравняется с прожиточным минимумом.
В рамках исполнения распоряжения Правительство дало поручения Минсельхозу, Минэнерго и Минпромторгу вместе с региональными органами власти проверить уровень цен на рынке минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, которые поставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Об итогах мониторинга ответственные ведомства должны будут отчитываться ежеквартально.
Помимо этого, кабмин рекомендовал органам исполнительной власти регионов обеспечить эксплуатацию оросительных и осушительных мелиоративных систем и их подготовку к вегетационному периоду текущего года, а также реализовать мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на сельхозземлях и объектах агропромышленного комплекса.
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