Регионы получат 20 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

Правительство России одобрило проект распоряжения о выделении субъектам Федерации 20 миллиардов рублей на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Уточняется, что мера принята в связи с решением о повышении с 1 мая минимального размера оплаты труда, который сравняется с прожиточным минимумом.

Минэнерго и В рамках исполнения распоряжения Правительство дало поручения Минсельхозу Минпромторгу вместе с региональными органами власти проверить уровень цен на рынке минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, которые поставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Об итогах мониторинга ответственные ведомства должны будут отчитываться ежеквартально.

Помимо этого, кабмин рекомендовал органам исполнительной власти регионов обеспечить эксплуатацию оросительных и осушительных мелиоративных систем и их подготовку к вегетационному периоду текущего года, а также реализовать мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на сельхозземлях и объектах агропромышленного комплекса.