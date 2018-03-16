В Калининградской области ограничили рост цен на уголь для населения 

Юридически ограничить рост цен на уголь для населения решили в 14 муниципалитетах. Такое заявление прозвучало во время оперативного совещания в региональном правительстве в пятницу, 16 марта.
По словам вице-премьера правительства Калининградской области Максима Федосеева, уже приняты решения о введении межтарифной разницы и ограничения роста платы местных жителей. «Юридически мы эти тарифы ограничили», — сказал он.
Ранее власти уже заявляли, что компенсируют людям межтарифную разницу за теплоэнергию. Это будет касаться тех мунипалитетов, где котельные работают на угле. Плата за коммунальные услуги повышается с 1 июля 2018 года. Максимальный рост ожидается в Черняховском городском округе порядка 41%. Минимальный в Калининграде около 6%. Главной причиной повышения тарифов является рост оптовой стоимости на каменный уголь.