В Калининградской области ограничили рост цен на уголь для населения

Юридически ограничить рост цен на уголь для населения решили в 14 муниципалитетах. Такое заявление прозвучало во время оперативного совещания в региональном правительстве в пятницу, 16 марта.

По словам вице-премьера правительства Калининградской области Максима Федосеева, уже приняты решения о введении межтарифной разницы и ограничения роста платы местных жителей. «Юридически мы эти тарифы ограничили», — сказал он.