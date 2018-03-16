Новинский: Украина потеряла от блокады Донбасса более 2% ВВП

По его словам, инициаторами блокады стали неоднозначные политические фигуры, а затем блокаду узаконили власти.

«Что получила Украина в результате этого? Потеря ВВП более чем на 2%. Если в пересчете на каждого украинца — это около 3 тыс. грн на каждого украинца страна потеряла. Получилось какое-то важное или полезное для Украины событие? Нет, конечно. Страна только потеряла», — уверен Новинский.

Политик также отметил утрату рабочих мест украинцами на неподконтрольных территориях и на смежных предприятиях.

«Это было дурное, неверное решение, абсолютно вредное для экономики, абсолютно вредное для страны», — подчеркнул Новинский.

В январе посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что блокада, которая отрезала экономические связи между оккупированными территориями и Украиной, имела также огромную социальную и экономическую цену для Украины и способствовала ослаблению украинской экономики.