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Новинский: Украина потеряла от блокады Донбасса более 2% ВВП
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Новинский: Украина потеряла от блокады Донбасса более 2% ВВП 

Украина.ру 16 марта 2018
Фото: Украина.ру
Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский.
По его словам, инициаторами блокады стали неоднозначные политические фигуры, а затем блокаду узаконили власти.
«Что получила Украина в результате этого? Потеря ВВП более чем на 2%. Если в пересчете на каждого украинца — это около 3 тыс. грн на каждого украинца страна потеряла. Получилось какое-то важное или полезное для Украины событие? Нет, конечно. Страна только потеряла», — уверен Новинский.
Политик также отметил утрату рабочих мест украинцами на неподконтрольных территориях и на смежных предприятиях.
«Это было дурное, неверное решение, абсолютно вредное для экономики, абсолютно вредное для страны», — подчеркнул Новинский.
В январе посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что блокада, которая отрезала экономические связи между оккупированными территориями и Украиной, имела также огромную социальную и экономическую цену для Украины и способствовала ослаблению украинской экономики.
С 25 января украинские радикалы организовали блокаду Донбасса, перекрыв вывоз любых грузов, в том числе угля, из региона. Это привело к жесткому дефициту топлива в стране. Президент Украины Петр Порошенко осудил действия добровольческих батальонов, отметив значительный ущерб для экономики страны от блокады Донбасса. Тем не менее, по его инициативе 15 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение перекрыть транспортное сообщение с регионом, фактически выполнив требование радикалов.
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