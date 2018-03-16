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Путин поручил повысить уровень жизни россиян
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Владимир Путин поручил повысить уровень жизни россиян 

Российская Газета 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил до 15 апреля разработать проект указа, определяющего повышение уровня жизни граждан, устойчивый рост их реальных доходов и рост уровня пенсий выше инфляции, снижение вдвое уровня бедности в стране. Перечень поручений по итогам послания президента Федеральному собранию опубликован сегодня на сайте Кремля.
Напомним, что сегодня, по данным Росстата, средняя зарплата в России составляет более 39 тысяч рублей.
С 1 мая минимальный размер оплаты труда будет приравнен к прожиточному минимуму и составит в целом по стране 11 163 рубля. По мнению председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, приведет к повышению зарплат и затронет всех работающих россиян.
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