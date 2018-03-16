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Росавтодор направит 11 млрд рублей на развитие федеральных дорог в Карелии
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Росавтодор направит 11 млрд рублей на развитие федеральных дорог в Карелии 

ТАСС 16 марта 2018
ПЕТРОЗАВОДСК, 16 марта. /ТАСС/. Федеральное дорожное агентство России (Росавтодор) направит в 2018 году на развитие федеральных дорог в Карелии порядка 11 млрд рублей, сообщил в пятницу министр транспорта России Максим Соколов на совещании в Петрозаводске.
"За последние годы было принято более 300 км дорог из региональной собственности в федеральную. На текущий 2018 год по плану федерального дорожного агентства порядка 11 млрд рублей будет направлено в республику на развитие федеральных трасс. Мощная сумма, она в несколько раз превосходит объем регионального дорожного фонда", — сказал Соколов.
Он отметил, что федеральные трассы, проходящие по территории региона, являются одними из лучших в России по нормативному состоянию.
Ранее, в частности, федеральную собственность передали более 50 км дороги до пункта пропуска «Вяртсиля» на границе с Финляндией, подъезд от Петрозаводска к аэропорту «Бесовец», трассу на Медвежьегорск.
Сеть федеральных дорог в Карелии насчитывает более 1,3 тыс. км.
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