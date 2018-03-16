Ещё
При ужесточении риторики ФРС рубль может приблизиться к 58 за доллар, — Татьяна Евдокимова, аналитик Nordea Bank
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При ужесточении риторики ФРС рубль может приблизиться к 58 за доллар, — Татьяна Евдокимова, аналитик Nordea Bank 

Прайм 16 марта 2018
Фото: Прайм
Вчерашнее укрепление доллара на глобальных площадках привело к падению большинства валют развивающихся стран. Отрицательная динамика в рубле была усилена эскалацией конфликта с Великобританией и введением новых американских санкций. Великобритания, Франция, Германия и США выступили с совместным заявлением, осуждающим причастность России к инциденту с бывшим полковником ГРУ в Великобритании. Кроме того, Минфин США распространил санкции на 19 физических лиц и 5 юридических лиц в связи с утверждениями об их вмешательстве в американские президентские выборы.
Сохранение напряженного геополитического фона продолжит удерживать рубль под давлением до начала активной подготовки к налоговому периоду во второй половине будущей недели. При ужесточении риторики на заседании ФРС 21 марта рубль может приблизиться к отметке 58 рублей за доллар.
Прайм: последние новости
Нет худа без добра: высылкой дипломатов Мэй оказывает экономике РФ услугу Медведев подписал постановление по созданию 19 новых ТОРов Экспорт нефти из США в 2017 г вырос почти в 2 раза, до 1,1 млн баррелей в сутки - EIA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ256
В Госдуме оценили заявление Порошенко53
Украина пожаловалась в ООН160
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля731
День рождения скандальной порнозвезды19
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение