Ещё
В Калужской области остановился рост цен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калужской области остановился рост цен 

Калуга 24 16 марта 2018
Фото: Калуга 24
В феврале по сравнению январем цены на продовольственные товары в Калужской области не выросли. К такому выводу пришли участники совместного заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен и рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен, проанализировав данные Калугастата. В феврале, правда, немного подорожала плодоовощная продукция и фруктово-ягодные консервы. Но это, как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, было компенсировано снижением цен на муку (3,5%), макаронные и крупяные изделия (1,4%), овощные консервы, мороженое (1,1%), сыр, сахар (1%). Согласно этим данным, существенного роста цен на продовольствие в Калужской области не отмечалось и с 7 по 14 марта. Исключение составили отдельные товары плодоовощной группы. Подешевели курятина (1%), сливочное масло (0,5%) и апельсины (1,9%).
Калуга 24: последние новости
На свалку отправлены еще 40 тонн турецких томатов Taxi Rush может достаться Алишеру Усманову Горуправа опровергла информацию о строительстве полигона ТКО в Куровском
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ304
В Госдуме оценили заявление Порошенко60
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля731
Украина пожаловалась в ООН171
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение