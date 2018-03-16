В Калужской области остановился рост цен 

В феврале по сравнению январем цены на продовольственные товары в Калужской области не выросли. К такому выводу пришли участники совместного заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен и рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен, проанализировав данные Калугастата. В феврале, правда, немного подорожала плодоовощная продукция и фруктово-ягодные консервы. Но это, как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, было компенсировано снижением цен на муку (3,5%), макаронные и крупяные изделия (1,4%), овощные консервы, мороженое (1,1%), сыр, сахар (1%). Согласно этим данным, существенного роста цен на продовольствие в Калужской области не отмечалось и с 7 по 14 марта. Исключение составили отдельные товары плодоовощной группы. Подешевели курятина (1%), сливочное масло (0,5%) и апельсины (1,9%).