Путин поручил утвердить план по темпам роста инвестиций

Путин поручил кабмину и ЦБ до 15 июля утвердить план по ускорению темпов роста инвестиций

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение кабинету министров совместно с Банком России в срок до 15 июля утвердить план действий по ускорению роста инвестиций, а также повышению их доли в внутреннем валовом продукте (ВВП) до 25%. Об этмо сообщается на сайте адиминистрации президента.

Как следует из перечня поручений по реализации послания президента РФ Федеральному собранию, "правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации разработать и утвердить план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте. Срок — 15 июля 2018 года".