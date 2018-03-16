Нет худа без добра: Мэй оказывает экономике РФ услугу

Нет худа без добра: высылкой дипломатов Мэй оказывает экономике РФ услугу

"Умеренность — роковое свойство. Только крайность ведет к успеху", — говорит один из персонажей пьесы английского писателя Оскара Уайльда . Не исключено, что действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй следовала парадигме мышления героя Уайльда, когда принимала решение о высылке 23 российских дипломатов, дав им неделю на сборы.

Данные действия направлены на подрыв деятельности российской разведки в Британии на долгие годы, подчеркнула Мэй. Более того, в связи с происшествием Великобритания призвала к созыву срочного совещания Собвеза ООН , где будет требовать принять международных мер в отношении России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь назвал чушью обвинения в причастности Москвы к отравлению Скрипаля, но отметил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон выполнит свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

Действия Лондона направлены на понижение уровня дипломатических отношений между странами, о бизнесе и экономике речи пока не идет, замечают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Поэтому заявления Мэй стоит расценивать больше как желание отвлечь внимание от внутренних проблем в стране и накалить международную обстановку перед выборами в РФ.

Российская экономика вряд ли понесет существенный урон от действий британских властей, полагают они. Негатив от Соединенного Королевства был вполне ожидаем, поэтому рынки умеренно отреагировали на заявления Мэй. Страна высылает дипломатов, а не бизнесменов, поэтому котировкам акций российских компаний на Лондонской бирже пока ничего не угрожает, подчеркивают аналитики. Более того, из-за угрозы политических рисков со стороны Британии российские капиталы могут вернуться в Россию.

Для отвода глаз

По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, Великобритания пытается вовлечь в конфликт союзников из НАТО , чтобы накалить обстановку вокруг президентских выборов в РФ и в то же время отвлечь внимание от проблем внутри собственной страны.

"Чем громче эти заявления и меры, которые предпринимаются в адрес России, тем более понятно, что доказательств вины России у британцев нет. Они пытаются отыграть в короткую этот скандал, то есть до президентских выборов. Усугубляют ситуацию попытки размазать ответственность и вовлечь в этот скандал своих атлантических коллег", — говорит он.

По его словам, Мэй недвусмысленно приглашает Германию США присоединиться к действиям против России.

"Но, полагаю, они воздержаться от этой авантюры, так как Британия пытается скрыть отсутствие доказательств. Это очень опасная ситуация, куда вряд ли взвешенные политики из Германии и США захотят ввязываться", — отмечает он, добавляя, что от этих действий и заявлений больше пострадает Великобритания, чем Россия, так как это сильно ударит по репутации страны.

"Британское правительство пытается отвлечь своих избирателей от той политики, ее итогов, которую проводит кабинет министров. В том числе и Brexit", — говорит парламентарий.

По его словам, каждые 10-15 лет Лондон выдворяет российских дипломатов, "такая у него политика в отношении России".

Для рассмотрения "дела Скрипаля" в СБ ООН Британия должна предъявить доказательства причастности РФ к его отравлению, говорит он. До сих пор Лондон отказывается сотрудничать с Москвой по этому вопросу, подчеркнул он.

Экономика не пострадает

Действия Великобритании в отношении российских дипломатов не повлияют на российскую экономику, так как между Россией и Британией торгово-экономические отношения находятся на минимальном уровне, напоминает Мухин. "Поэтому экономические войны, которые Тереза Мэй пытается нам объявить, просто для нас незаметны", — говорит он. Согласно данным ФТС, товарооборот между Россией и Великобританией в 2017 году вырос на 22,7% и составил 12,7 миллиарда долларов.

Андрей Кочетков. Решение Лондона о приостановке двухсторонних контактов пока не приведет к разрыву всех торговых отношений, в основном это шаги в сторону понижения уровня дипломатических отношений, хотя они могут продолжиться и более серьезными мерами, говорит аналитик "Открытие Брокер"

"Если США не решились на какие-либо ограничения по финансовым инструментам РФ, то Лондон придумал себе основания для таких мер. Российский рынок акций реагирует на очередные неприятности, поскольку на достаточно спокойном внешнем фоне потерял более 1% по индексу МосБиржи днем в среду", — говорит он.

Долгосрочные последствия для экономики пока сложно прогнозировать, говорит Кочетков. "Но нет худа без добра. Власти РФ многократно предупреждали российских бизнесменов об опасности сохранять свои капиталы под иностранной юрисдикцией. Соответственно, можно рассчитывать на то, что часть зарубежных средств россиян вернется домой", — полагает он.

Реакция рынка оказалась слабонегативной, говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко . "Основные индексы теряют около 1%, курс доллар/рубль поднялся выше 57, большинство основных бумаг в минусе до 2%. Умеренное снижение можно объяснить тем, что меры, которые даже нельзя назвать санкциями, были анонсированы заранее", — объясняет он. По его словам, они оказались даже мягче, чем ожидалось.

Тем не менее от охлаждения отношений может частично пострадать российский бизнес, не исключает Ващенко.

"Аэрофлот" может сократить число рейсов, поскольку из-за проблем с визами сократится поток туристов и студентов, но потери компании, на мой взгляд, не превысят 1% от выручки", — замечает он, добавляя, что среди компаний в зоне риска могут оказаться также "Роснефть" и "Газпром", так как они имеют международные проекты, и не исключено, что Британия будет оказывать влияние на зарубежных партнеров российских нефтегазовых гигантов.

И все же ни частные инвесторы, ни компании, которые котируются на Лондонской бирже в целом не пострадают.