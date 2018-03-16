8 регионов России, где выросла собираемость налогов

Москва , 16 марта — «Вести. Экономика». Деловой журнал «Инвест-Форсайт» представил рейтинг регионов по собираемости обязательных налогов и сборов за период с 2011 по 2017 гг.

Ниже расскажем о регионах, где собираемость налогов за этот период выросла. Магаданская область

Среднегодовой прирост собираемости налогов: 77,19 Самый высокий показатель, резко выделяющийся на общем негативном фоне, у Магаданской области.

За отчетный период экономика области росла, однако ожидается сокращение доходов бюджета в следующие два года: по данным ИА MagadanMedia, общий объем доходов областного бюджета составил в 2018 году 30,287 млрд рублей, в 2019 году составит 25,452 млрд рублей, в 2020 году — 24,411 млрд рублей.

Тем не менее, в предыдущие годы наблюдался рост, в 2017 году основными его драйверами были усиление работы с неплательщиками налогов, меры по минимизации дефицита местных бюджетов, в том числе борьба с неуплатами налогов.

Налог на добычу полезных ископаемых является одним из основных источников пополнения бюджета; по всей видимости, улучшение общей собираемости налогов можно связать с тем, что мировой рынок золота восстанавливается после падения, и платежеспособность добывающих предприятий повысилась. Хабаровский край

Среднегодовой прирост собираемости налогов: 25,28 Второе место занимает Хабаровский край. Экономисты, правда, критикуют бравурную статистику по этому региону: в частности, прогнозируется, что рост собираемости налогов в этом году снизится, так как не будет выполнен план по сбору НДФЛ.

Но, в целом, видно, что за отчетный период бизнес в крае несколько поднялся на ноги, несмотря на санкции и кризис.

Также можно отметить прогрессивный эффект от введения нового расчета налога на имущество физических лиц после того, как регионы получили право устанавливать самостоятельно ставки по ряду налогов.

По сравнению с соседними регионами, в Хабаровском крае налоговики получили ряд преимуществ, хотя простые налогоплательщики недовольны, особенно земельным налогом. Калмыкия

Среднегодовой прирост собираемости налогов: 21,53 Отмечается, что коэффициент собираемости обязательных налогов и сборов рассчитывается как отношение величины поступивших в бюджет налогов и сборов в национальной валюте к величине начисленных к уплате за тот же период налогов и сборов. Тыва

Среднегодовой прирост собираемости налогов: 12,46 Соответственно, в рейтинге рассматривается среднегодовая динамика коэффициента собираемости в период с 2011 по 2017 годы (для Республики Крым и города федерального значения Севастополя , соответственно, в период с 2014 по 2017 годы; данные до этого периода не были использованы, так как экономика региона после присоединения к России претерпела серьезные изменения по сравнению с украинским периодом). Чечня

Среднегодовой прирост собираемости налогов: 3,37 Коэффициент собираемости вырос только у 8 регионов, у остальных динамика отрицательная.

В среднем по России динамика тоже отрицательна. Рост выше 10% в год наблюдался за отчетный период в четырех регионах. Чукотский АО Среднегодовой прирост собираемости налогов: 2,75 Основу экономики округа составляет горнодобывающая промышленность.

Золотодобыча на территории округа играет очень важную роль в экономике, а стало быть, налог на добычу полезных ископаемых также приносит деньги в бюджет. Дагестан

Среднегодовой прирост собираемости налогов: 1,17 Основные отрасли производства: сельское хозяйство, виноделие, рыболовство, народные промыслы, добыча нефти, добыча природного газа, лёгкая и химическая промышленности, машиностроение, производство электроэнергии. Ненецкий АО Среднегодовой прирост собираемости налогов: 0,40 Ненецкий АО замыкает топ-8 регионов, в которых с 2011 по 2017 год выросла собираемость налогов. Среднегодовой прирост здесь составил 0,40.