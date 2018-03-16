Судя по стабильности рубля, деньги из страны не выводятся, — Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»

Формальным поводом для снижения являлись невнятная динамика американских индексов, продолжение истерик Туманного Альбиона и введение малозначащих санкций со стороны США

Но основной причиной падения котировок последних дней, на наш взгляд, стало сокращение позиций осторожными инвесторами, прежде всего, нерезидентами, перед президентскими выборами в воскресенье. Победа Путина не вызывает сомнений, но для роста рынка есть такой негативный фактор, как различные провокации и многочисленность нарушений, а также большая доля протестного электората. Не исключено, что и Запад уже подготовил половник с дегтем.

Но судя по стабильности рубля, деньги из страны не выводятся, поэтому после объявления предварительных итогов выборов, скорее всего, они вновь будут вложены в бумаги.

Внешний фон на открытии российского рынка акций нейтральный: фьючерсы на американские индексы теряют чуть больше 0,1%, а нефть растет на 0,2%. Поэтому есть основания полагать, что Индекс Мосбиржи откроется около вчерашнего закрытия, может быть с небольшим ростом.

А вот затем динамика торгов будет интересной. Осторожные трейдеры будут сокращать позиции, но в тоже время под вечер следует ожидать закрытия шортов, которые вполне логично многие открывали на негативном внешнем фоне и в условиях локальной перегретости рынка. Риск переноса шортов на понедельник не оправдан — вполне возможно открытие рынка с гэпом вверх в 2-3%, как это было после предыдущего избрания Путина президентом.

После 4-процентного снижения в среду вчера Сбербанк упал еще на 3%, став самой слабой бумагой дня после «Мегафона» , который решил не платить дивиденды. Такая динамика Сбера может объясняться только лишь выходом из нее нерезидентов. Сегодня на закрытии шортов и в понедельник с утра акции крупнейшего российского банка могут сильно прибавить, поэтому к движению вверх по этим бумагам, если оно будет, стоит присоединяться.

Копеек 30-40 может прибавить сегодня рубль по отношению к доллару. Фундаментально российская валюта очень сильна прежде всего из-за сильного положительного торгового баланса. Поэтому, устояв перед «британским» негативом, рубль готов продолжить укрепление.

Нет особых драйверов для движения нефти. Несмотря на довольно большую амплитуду колебаний, нефть находится в боковике с границами 62-67 доллара за баррель и вряд ли выйдет из нее в ближайшие дни.