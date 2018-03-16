Минфин оценил ущерб от субсидий для НПЗ

В Минфине оценили ущерб для бюджета от субсидий для нефтяной отрасли

"Сейчас российская нефтепереработка фактически субсидируется бюджетом: потери ему приносит таможенная субсидия в пользу нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Субсидия возникает за счет того, что экспортные пошлины на нефтепродукты ниже пошлин на сырую нефть", — сообщает издание. Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что из-за системы субсидий на пошлины бюджет в 2017 году потерял 1 трлн руб. Об этом пишет газета "Ведомости" По словам Сазанова, основная часть субсидии приходится на НПЗ, которые получили 600 млрд руб. Также отмечается, что еще 140 млрд руб. бюджет потерял из-за поставок в Белоруссию , а 300 млрд руб. — сдерживания цен на внутреннем рынке.