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Минфин оценил ущерб от субсидий для НПЗ
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В Минфине оценили ущерб для бюджета от субсидий для нефтяной отрасли 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что из-за системы субсидий на пошлины бюджет в 2017 году потерял 1 трлн руб. Об этом пишет газета "Ведомости".
"Сейчас российская нефтепереработка фактически субсидируется бюджетом: потери ему приносит таможенная субсидия в пользу нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Субсидия возникает за счет того, что экспортные пошлины на нефтепродукты ниже пошлин на сырую нефть", — сообщает издание.
По словам Сазанова, основная часть субсидии приходится на НПЗ, которые получили 600 млрд руб.
Также отмечается, что еще 140 млрд руб. бюджет потерял из-за поставок в Белоруссию, а 300 млрд руб. — сдерживания цен на внутреннем рынке.
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