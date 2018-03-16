Пенсионный возраст: что скрывают чиновники

Правительство не обсуждает повышение пенсионного возраста, говорят официальные лица. Но дискуссия на эту тему с участием чиновников идет постоянно, и «на столе» президента Владимира Путина такие инициативы лежат уже давно. В частности, Алексей Кудрин предлагал поэтапно повысить возраст выхода на пенсию до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Эксперты полагают, что после выборов власти могут принять соответствующее решение.

Накануне выборов чиновники и близкие к властям эксперты вынуждены были отзывать собственные комментарии и опровергать наличие дискуссии по поводу повышения пенсионного возраста.

Сначала Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка (попечительский совет возглавляет главный экономист ВЭБа, бывший замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач ) опубликовал 13 марта прогноз, в котором допускали начало повышения возраста выхода на пенсию в 2020 году.

«С 2020 г. ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода в год) увеличение пенсионного возраста», — отмечалось в сообщении.

Вице-премьер по социальным вопросам правительства Ольга Голодец , комментируя эту тему, заявила, что «в правительстве таких тем не обсуждали». Спустя некоторое время прогноз был удален с сайта ВЭБа. По официальной версии, документ был отозван на доработку, поскольку не все разделы были до конца выверены.

Формально, обсуждение в правительстве действительно не ведется, поскольку нет официальных документов, проекта закона, направленного в ведомства, отмечает федеральный чиновник.

Но история не закончилась. Сегодня министр экономического развития Максим Орешкин , выступая на форуме « Россия — страна возможностей» сказал, что обсуждение повышения пенсионного возраста все-таки идет.

«Повышение пенсионного возраста возможное, которое сейчас обсуждается, — есть разные предложения — не влияет напрямую на дефицит рабочей силы, который есть у нас на рынке труда, потому что если человек активный и здоровый, он в большинстве случаев не будет покидать работу даже с достижением пенсионного возраста», — сказал министр.

Пресс-служба ведомства затем специально пояснила, что министр имел в виду, что обсуждение идет не в правительстве, а «в обществе».

Такое поведение бывших и действующих чиновников связанно с президентскими выборами 18 марта, говорит вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин . Для людей, которые курируют выборы, тема повышения пенсионного возраста сейчас неприемлема, отмечает он.

Президент Владимир Путин очень осторожно высказывается по данному вопросу.

«Вопрос не праздный, не простой, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Вы знаете, что решение у нас пока не принято, идут дискуссии на этот счет», — сказал он, например, в ноябре прошлого года.

Эти дискуссии идут не первый год, в том числе на разных публичных площадках. На столе у президента есть актуальные предложения о повышении пенсионного возраста. В частности, эта инициатива есть в составе мер, которые готовил Центр стратегических разработок под руководством экс-министра финансов Алексея Кудрина.

В Стратегии развития до 2024 года предполагается «повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин (начиная с 2019 по полгода каждый год)». А также повышение минимального стажа для начисления страховой пенсии до 20 лет.

Максим Орешкин в интервью «Газете.Ru» говорил о том, что повышение возраста выхода на пенсию даст дополнительные ресурсы для социального сектора.

«Повышение пенсионного возраста может стать источником ресурсов для более высокого уровня пенсий, для более качественного здравоохранения, особенно для людей старшего возраста, для более глубокого финансирования сферы соцобслуживания», — сказал он.

По словам министра, в данном вопросе общество стоит перед серьезным выбором. «Это довольно непростое решение, которое все общество должно принять», — подчеркнул он.

Говоря о своем личном отношении к этой теме, Орешкин охарактеризовал себя как молодого министра с долгосрочными планами, и выразил готовность работать до 65 лет и дольше.

Но не все согласны с необходимостью повышения пенсионного возраста. Соцблок правительства не поддерживает данную инициативу. В Госдуме многие депутаты выступают против.

«Я категорически против повышения пенсионного возраста. В этом году порядка 45 тыс. граждан и так столкнется с проблемой, когда, даже достигнув пенсионного возраста, они не смогут получить страховую пенсию», — сказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в интервью «Газете.Ru».

Среди основных причин он назвал нехватку так называемых пенсионных баллов, а также страхового стажа.

«Человек в этой ситуации должен либо продолжить работать, а это не что иное, как искусственное повышение пенсионного возраста, либо ждать еще пять лет и получать социальную пенсию. Получается, это открытая экономия на пенсионерах», — добавил депутат.

Проблема не только в самом возрасте, всю пенсионную систему необходимо перестраивать, считают эксперты и чиновники.

По мнению заместителя директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина, если не вносить изменений в пенсионную систему, то с точки зрения соотношения пенсий и зарплат, ситуация будет ухудшаться.

«Наши расчеты показывают, что в рамках макроэкономического и демографического прогнозов соотношение средней пенсии и средней зарплаты снизится с текущего уровня в 35% до 28% к 2030 году, и дальше он только продолжит снижаться», — считает эксперт.

В феврале этого года председатель Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что текущая балльная система расчета пенсий запутанная, и нужно вернуться к вопросу классического пенсионного страхования, а пенсия должна зависеть от стажа и того заработка, который получал работник во время своей трудовой деятельности.

Отложено на поствыборный период и решение по пенсионному накопительному компоненту. ЦБ Минфин предлагают ввести систему индивидуального пенсионного капитала, который должен добровольно пополняться самими работниками.

Алексей Макаркин полагает, что после выборов власти могут пойти на повышение пенсионного возраста. Ярослав Нилов также не исключает такого решения. Если соответствующий закон будет принят в этом году, то стартовать повышение может как раз в 2020 году, как предполагал ВЭБ.