Остается в силе возможность повышения по паре доллар-рубль, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма»

На активность инвесторов по-прежнему негативно влияет геополитический фактор. Кроме того, высказывания нового советника президента США по экономическим вопросам Л. Кудлоу стали поводом к укреплению доллара на мировом валютном рынке, что можно отнести к неблагоприятным факторам для развивающихся рынков акций.

В российском секторе высоколиквидных бумаг слабее рынка выглядел Мегафон (MFON, -9.0%), совет директоров которого отказался от выплаты годовых дивидендов. Сбербанк (SBER) подешевел на 3.0% — банковский сектор сравнительно чувствителен к колебаниям курса рубля. Между тем в заметном плюсе закрылся Магнит ( MGNT , +3.6%) после объявления ВТБ о закрытии сделки по приобретению 29% акций ритейлера. В плюсе торговались и акции экспортеров, для которых наметившееся укрепление доллара США подразумевает возможность улучшения показателей рентабельности. Так, Мечел (MTLR) вырос на 1.9%, Лукойл (LKOH) — на 1.5%, Роснефть (ROSN) — на 1.2%, Новатэк (NVTK) — на 1.1%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы в среднем немного прибавили, по азиатским пока не сложилось единой динамики движения.

Данные технического анализа оставляют в силе возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС. Внешний фон остается сравнительно неблагоприятным, принимая во внимание влияние геополитики и наметившееся укрепление доллара США.

В течение дня потенциальным поводом к изменению настроя на рынке могут стать данные по экономике США (строительство домов 15:30 мск, промпроизводство 16:15 мск, индекс экономического доверия 17:00 мск) и еврозоны (инфляция 13:00 мск), однако возможность сильных движений на рынке выглядит ограниченной в преддверии президентских выборов в РФ (18.03) и заседания комитета по открытым рынкам ФРС США (итоги 21.03).

На валютном рынке остается в силе возможность повышения по паре доллар-рубль вслед за индексом доллара (DXY), но в начале торгов не исключена приостановка роста после сравнительно сильного движения в предыдущей торговой сессии.