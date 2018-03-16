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Рынок труда обеспечил доллару рост, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»
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Рынок труда обеспечил доллару рост, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари» 

Прайм 14 часов назад
Фото: Прайм
Основные торги идут около 1,2310, доллар смотрится вполне устойчивым, поскольку сильная статистка сейчас перекрывает даже непредсказуемые действия президента Дональда Трампа в перестановках внутри правительства США.
Еженедельный отчет по числу требований на получение пособия по безработице в США показал, что за неделю к 10 марта индикатор снизился на 4 тыс. и составил 226 тыс. против предыдущего значение в 230 тыс. и прогноза в 227 тыс. Это очередной многолетний минимум. Кроме того, уже более трех лет подряд индикатор остается существенно ниже уровня в 300 тыс., который отделяет позитив от негатива для рынка труда.
Неделей ранее мы уже видели сильные отчеты по сектору занятости в США. Тогда речь шла о февральском блоке данных по рынку труда, который показал существенный рост численности рабочих мест и в несельскохозяйственном, и в частном секторе экономики. Правда, сам уровень безработицы не изменился (4,1%), а размер почасовой оплаты труда несколько замедлил темпы роста. Но здесь невозможно расти с большой скоростью во все стороны сразу, поэтому такие перепады вполне объяснимы. Теперь же инвесторы получают сигналы о том, что и в марте сектор занятости в силах показать яркий результат. Для Федрезерва и его стратегии по повышению процентных ставок это хороший сигнал — значит, и для доллара США тоже. К слову, заседание ФРС состоится уже на следующей неделе и вероятность повышения ставки сейчас почти 100%-ная.
Техническая картина допускает укрепление доллара вплоть до диапазона 1,2265-1,2275, если рынок в ближайшее время получит новые сигналы относительно намерений ФРС по 2018-му году. Свежие опросы WSJ показывают, что мнения среди экономистов все более неоднородные — половина из опрошенных ждет трех повышений ставки в этом году, половина — четырех. Оптимистов с течением времени оказывается больше. Этот драйвер может поддерживать гринбек достаточно долго.
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