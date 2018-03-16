США настаивают на сильном долларе

Экономический советник Трампа настаивает на сильном долларе

Лоуренс Кудлоу в своем первом телевизионном интервью с момента назначения на пост экономического советника президента США высказался в пользу более сильного доллара, заявив, что "великой стране необходима сильная валюта", сообщает Dow Jones.

Если бы величие основывалось лишь на курсе валют, то США были бы достаточно средней страной. Доллар с коррекцией на инфляцию сохраняет свою прежнюю стоимость относительно валют торговых партнеров с начала 1970-х годов, когда президент Ричард Никсон отказался от привязки национальной валюты к золоту. Курс доллара также по-прежнему соответствует средним значениям за последние 20 лет.

С момента прихода к власти президента Дональда Трампа американская валюта снизилась. Судя по всему, Трампу пока не удалось вернуть доллару величие.

Тем не менее, американцам не стоит паниковать из-за ослабления валюты в прошлом году, так как оно по большей части было обусловлено восстановлением валют других стран. В частности, ускорение экономики еврозоны привело к усилению евро, что, однако, не отражает ситуацию в США.

При этом грядущее потенциальное падение доллара вполне является основанием для беспокойства, так как политика Трампа словно создана для ослабления курса национальной валюты.

К краткосрочным проблемам для доллара можно отнести снижение налогов за счет увеличения дефицита бюджета, а также идею о том, что экономика может расти без ускорения инфляции.

"Следует просто наконец позволить экономике расти", — говорил Кудлоу.

Долгосрочными негативными факторами для американской валюты являются склонность Трампа к протекционизму и его отношения с союзниками США.

Налоговая реформа создает две проблемы. Во-первых, экономика США уже приблизилась к максимально возможным темпам роста, поэтому дополнительное налогово-бюджетное стимулирование будет по большей части способствовать лишь ускорению инфляции, что означает ослабление доллара.

Кроме того, увеличение бюджетного дефицита означает необходимость выпуска новых гособлигаций, большая часть которых приобретается иностранными инвесторами. Для привлечения покупателей долговых бумаг требуется сочетание высоких процентных ставок, которые нивелируют стимулирующие меры, и ослабления доллара для большей привлекательности облигаций.

Для выполнения рекомендаций Кудлоу, согласно которым "нужно просто дать экономике расти", Федеральной резервной системе необходимо будет забыть о своих опасениях относительно инфляции и допустить наступление экономического бума. Инвесторы, скорее всего, были бы еще больше обеспокоены, если бы ФРС внезапно отказалась от своего текущего курса и придерживалась бы мягкой риторики.

Кудлоу является сторонником экономики, ориентированной на "сторону предложения", поэтому он верит в то, что все издержки из-за снижения налогов будут нивелированы более быстрым экономическим ростом, хотя опыт налоговой реформы Рональда Рейгана говорит об обратном. Стоит отметить, что администрация Рейгана имела больше шансов на успех, поскольку ее реформа была лучше спланирована и реализовывалась в начале экономического цикла. Согласно подсчетам Бюджетного бюро конгресса США, налоговая реформа Трампа в ближайшие десять лет обойдется бюджету в 1,4 трлн долларов.

При этом Кудлоу может быть прав в том, что ускорение экономики не приводит к более быстрым темпам инфляции, или же, по крайней мере, не имеет столь значительного влияния на инфляцию, как в прошлом. По мнению автора статьи, инфляция в США все же будет ускоряться, поскольку по мере повышения занятости должно наблюдаться ускорение роста зарплат, хотя в этом и нельзя быть полностью уверенным.

Американские компании заявили о намерении нарастить свои капиталовложения, и если они действительно это сделают, то рост производительности в США может ускориться, что будет сдерживать инфляцию. Кроме того, конкуренция между компаниями, обусловленная интернет-торговлей и существованием глобальных цепей поставок товаров тоже будет способствовать более медленному росту цен.

Курс доллара, естественно, не определяется лишь действиями США. Американская валюта может усилиться, если другие мировые экономики будет расти более медленными темпами, что в конечном счете плохо для всех. При этом политика США в настоящее время совершенно не оказывает поддержки доллару.

В долгосрочной перспективе доллар столкнется с давлением из-за растущего влияния Китая . Китайский юань пока еще не является мировой резервной валютой, однако Китай делает более свободным доступ на свои рынки, что должно сделать юань популярнее среди инвесторов. Являясь крупнейшим покупателем практически каждого сырьевого товара, Китай может стимулировать поставщиков к расчетам в юанях.

Китайская политика работает против этого. Китай — однопартийное государство, не слишком чтящее свободу, и ему мало дела до международного порядка. Мало кто верит, что Китай поставит интересы международного порядка выше собственных. Трамп, в свою очередь, поставил под вопрос обязательства США в отношении НАТО , угрожал обложить пошлинами ближайших союзников и обещает ставить Америку "превыше всего".

Потребуется много лет, прежде чем Китай сможет бросить вызов доллару в качестве резервной валюты, но эта ситуация становится все менее непредставимой. Китай тоже считает себя великой страной и хочет иметь резервную валюту, если и не обязательно сильную.