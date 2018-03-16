Глава МВФ призвала политиков остерегаться торгового протекционизма

"Политики должны конструктивно работать вместе, чтобы снизить торговые барьеры и разрешить торговые разногласия, не прибегая к чрезвычайным мерам", — заявила К. Лагард в блоге.

"Они должны обеспечить, чтобы недавно анонсированные США импортные тарифы не привели к более широкой эскалации протекционистских мер", — отметила она, предупредив, что торговые войны повредят глобальному росту экономики.

Предупреждение К. Лагард прозвучало перед встречей министров финансов и руководителей центральных банков «Группы 20», которая пройдет в аргентинском Буэнос-Айресе на следующей неделе. «Их внимание будет сосредоточено на политике, необходимой для защиты /глобального экономического/ подъема от понижательных рисков и поддержки роста в будущем», — заявила глава МВФ.

По ее словам, поскольку «вредить торговле — значит вредить и экономике, и людям», крайне важно использовать финансовые средства для устранения глобального экономического дисбаланса, а не создавать новые препятствия для торговли.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что его страна введет 25-процентные импортные тарифы на сталь и 10-процентные — на алюминий по соображениям национальной безопасности.

Эти односторонние протекционистские меры вызвали широкую критику со стороны основных торговых партнеров США, пригрозивших ответными действиями, что повысило вероятность эскалации глобальных торговых конфликтов, угрожающих восстановлению мировой экономики. —0—