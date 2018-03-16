Ещё
Глава МВФ призвала политиков остерегаться торгового протекционизма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МВФ призвала политиков остерегаться торгового протекционизма 

ИА Синьхуа 17 часов назад
Вашингтон, 15 марта /Синьхуа/ — Директор-распорядитель Международного валютного фонда /МВФ/ Кристин Лагард в четверг призвала мировых политиков остерегаться торгового протекционизма. Ее слова прозвучали на фоне объявления США о введении пошлин на импорт стали и алюминия.
"Политики должны конструктивно работать вместе, чтобы снизить торговые барьеры и разрешить торговые разногласия, не прибегая к чрезвычайным мерам", — заявила К. Лагард в блоге.
"Они должны обеспечить, чтобы недавно анонсированные США импортные тарифы не привели к более широкой эскалации протекционистских мер", — отметила она, предупредив, что торговые войны повредят глобальному росту экономики.
Предупреждение К. Лагард прозвучало перед встречей министров финансов и руководителей центральных банков «Группы 20», которая пройдет в аргентинском Буэнос-Айресе на следующей неделе. «Их внимание будет сосредоточено на политике, необходимой для защиты /глобального экономического/ подъема от понижательных рисков и поддержки роста в будущем», — заявила глава МВФ.
По ее словам, поскольку «вредить торговле — значит вредить и экономике, и людям», крайне важно использовать финансовые средства для устранения глобального экономического дисбаланса, а не создавать новые препятствия для торговли.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что его страна введет 25-процентные импортные тарифы на сталь и 10-процентные — на алюминий по соображениям национальной безопасности.
Эти односторонние протекционистские меры вызвали широкую критику со стороны основных торговых партнеров США, пригрозивших ответными действиями, что повысило вероятность эскалации глобальных торговых конфликтов, угрожающих восстановлению мировой экономики. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Уровень инфляции в Улан-Баторе в январе-феврале достиг 8 проц Китай выразил резкий протест против нерационального налогообложения США в отношении импортной продукции из стали и алюминия Украина и Австрия намерены укрепить инвестиционное сотрудничество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля376
Джонсон отказался пожимать руку послу России290
Порошенко предложили заткнуться в ответ85
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение