В Приморском крае будут искать медь и золото

Росгеология изучит в Приморье перспективный на золото и медь участок

Дальневосточное производственно-геологическое объединение (Дальневосточное ПГО, входит в состав государственного геологического холдинга Росгеология) до 2020 года исследует перспективный на золото и медь участок в Приморье, запасы меди на котором могут составить не менее 1,3 млн тонн. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Дальневосточного ПГО.

"АО "Дальневосточное ПГО" ( г. Владивосток , входит в состав государственного геологического холдинга Росгеология) в период с 2018 по 2020 годы выполнит поисковые работы на медно-порфировое с золотом орудинение в пределах Малахитового рудного поля в Приморском крае

Уже сегодня специалисты говорят о возможности обнаружения в пределах участка Малахитовый месторождения меди с ресурсами не менее 1 млн 300 тыс. тонн", — говорится в сообщении.

Участок, общая площадь которого составляет 38 кв. км, находится в Пожарском районе. До 2020 года геологам предстоит, в частности, выделить перспективные участки и оценить возможные запасы меди на них. Работы пройдут в рамках госконтракта между Росгеологией и департаментом по недропользованию по ДФО.