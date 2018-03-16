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«Надзорные каникулы» хотят продлить
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Правительство собирается продлить «надзорные каникулы» 

BFM.RU 16 часов назад
Фото: ТАСС
Вице-премьер РФ Сергей Приходько поручил Минэкономики РФ совместно с Генпрокуратурой РФ подготовить поправки о продлении до 2022 года моратория на проведение плановых проверок в отношении малого бизнеса. Также предлагается распространить «надзорные каникулы» и на средний бизнес. Копия поручения есть у РБК.
Подлинность документа изданию подтвердили в аппарате министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Как он заявил РБК, продление «надзорных каникул» «позволит не только сохранить общий положительный эффект от моратория, но и еще больше снизить административную нагрузку на бизнес начиная со следующего года».
Для продления «надзорных каникул» необходимо подготовить поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в 294-ФЗ о защите прав предпринимателей при осуществлении госконтроля и в статью 19 закона о лицензировании, который находится сейчас в Госдуме. В соответствии с поручением Сергея Приходько сделать это предстоит в двухнедельный срок со дня принятия этого законопроекта в первом чтении.
Мораторий на проведение плановых проверок бизнеса действует с 1 января 2016 года и должен завершиться в конце 2018 года. Инициатива о бессрочных налоговых каникулах также содержится в подготовленном Минэкономики проекте «дорожной карты» по выполнению в 2018–2019 годах «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года».
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