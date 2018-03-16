«Надзорные каникулы» хотят продлить

Правительство собирается продлить «надзорные каникулы»

Подлинность документа изданию подтвердили в аппарате министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова . Как он заявил РБК , продление «надзорных каникул» «позволит не только сохранить общий положительный эффект от моратория, но и еще больше снизить административную нагрузку на бизнес начиная со следующего года».

Для продления «надзорных каникул» необходимо подготовить поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в 294-ФЗ о защите прав предпринимателей при осуществлении госконтроля и в статью 19 закона о лицензировании, который находится сейчас в Госдуме . В соответствии с поручением Сергея Приходько сделать это предстоит в двухнедельный срок со дня принятия этого законопроекта в первом чтении.

Мораторий на проведение плановых проверок бизнеса действует с 1 января 2016 года и должен завершиться в конце 2018 года. Инициатива о бессрочных налоговых каникулах также содержится в подготовленном Минэкономики проекте «дорожной карты» по выполнению в 2018–2019 годах «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года».