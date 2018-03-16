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Форекс — Курс NZD/USD снизился во время азиатских торгов
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Форекс — Курс NZD/USD снизился во время азиатских торгов 

Investing.com Россия 19 часов назад
Новозеландский доллар снизился против доллара США в четверг.
На момент публикации данного материала NZD/USD торгуется на уровне 0,7270, потеряв 0,11%.
Мы полагаем, что поддержка теперь находится на отметке 0,7268, минимуме сегодняшних торгов, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 0,7356 — максимум среды.
Между тем новозеландский доллар вырос против австралийского доллара и снизился против евро. Пара AUD/NZD, потеряв 0,01%, достигла уровня 1,0715, а EUR/NZD, поднявшись на 0,11%, достигла отметки 1,6927.
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