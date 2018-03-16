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На саммите G20 США будет искать союзников против Китая
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На саммите G20 США будет искать союзников против Китая 

Русская Семерка 13 часов назад
Фото: Русская Семерка
В ближайшие дни в Аргентине состоится саммит G20. Как сообщил официальный представитель казначейства США, американская сторона на полях Буэнос-Айреса собирается искать союзников против экономической стратегии Китая.
Америку очень сильно беспокоит растущая экономическая мощь КНР. Так, недавно находящийся в визитом в Африке Рекс Тиллерсон, тогда ещё госсекретарь США, обратился к странам континента с предупреждением быть осторожнее при получении кредитов Китая, который в 2009 году стал их крупнейшим торговым партнером, опередив США.
А президент Дональд Трамп, которые ранее ввел новые таможенные пошлины на импорт стали и алюминия в страну до 10% и 25% соответственно, потребовал от китайской стороны сократить объем выручки от торговли с Штатами на 100 млрд долларов.
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