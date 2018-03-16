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РФ сократила вложения в гособлигации США
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РФ сократила вложения в гособлигации США 

ТК «Звезда» 22 часа назад
Фото: Sergey Kovalev/Globallookpress
Россия опустилась с 15-го на 16 место среди стран по инвестициям в гособлигации США.
Россия в январе 2018 года уменьшила объем вложений в ценные бумаги правительства США до 96,9 миллиарда долларов. В декабре 2017 года эта сумма составляла 102,2 миллиарда долларов.
Как сообщается на сайте американского Минфина, РФ опустилась с 15-го на 16 место среди стран по инвестициям в гособлигации Соединенных Штатов. Первое место в рейтинге занимает Китай, который хранит в этих активах 1,168 триллиона долларов. На второй строчке находится Япония — 1,065 триллиона долларов. Третье место среди инвесторов занимает Ирландия — 327,5 миллиарда долларов.
В январе 2018 года иностранные государства владели ценными бумагами США на общую сумму в 6,260 триллиона долларов, тогда как годом ранее эта цифра составляла 5,949 триллиона долларов.
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