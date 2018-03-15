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Титов рассказал, как оживить экономику
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Титов рассказал, как оживить экономику 

Мир24 15 марта 2018
Кандидат в президенты России от «Партии роста» Борис Титов провел заседание Столыпинского клуба.
«У нас есть четкий план, он называется «Стратегия роста». Как от той зависимой от нефти, застойной экономики 10-15 крупных нефтяных компаний и госбанков, перейти к экономике живой, людской, частной инициативы, современных промышленных производств, малого и среднего бизнеса, инноваций, и тогда доходы будут расти, страхи у людей уйдут и мы окажемся в совершенно другой стране», — отметил Титов.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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