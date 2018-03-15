Fitch о России: без особого роста, но стабильно

По данным Росстата, рост ВВП в 2017 году составил 1,5% по сравнению с 1,8%, ожидаемыми в декабре. Восстановление экономики несколько потеряло темп во втором полугодии 2017 года после достижения максимума на 2,5% год-к-году во втором квартале. Хотя рост потребления домашних хозяйств ускорился, инвестиции во втором полугодии замедлились. Сокращение добычи нефти под действием соглашения ОПЕК+ и временное отставание в оборонной и атомной промышленности привело к сокращению роста в четвертом квартале, говорится в начале прогноза.

Fitch ожидает, что в 2018 и 2019 годах рост ВВП достигнет 2% из-за снижения неопределенности, смягчения денежно-кредитной политики и в целом стабильных цен на нефть. Данные на начало года подтверждают мнение о том, что потребление со стороны домохозяйств, вероятно, будет стимулировать внутренний спрос, учитывая смягчение условий кредитования и рост реальной заработной платы. Без прогресса в повестке дня, посвященной реформам, неясно, в какой степени сокращение расходов по займам и восстановление доходов приведет к увеличению частных инвестиций. По мнению аналитиков агентства, внешний торговый оборот будет продолжать вносить отрицательный вклад в ВВП из-за растущей потребности в импорте. Инфляция резко снизилась в 2017 году, завершив год на уровне 2,5% и в среднем составив 3,8% за весь год. Основными факторами были жесткая денежно-кредитная политика и временное влияние более низких цен на продовольствие и укрепления валюты. Инфляционное давление, вероятно, останется в 2018 году низким. Инфляция должна увеличиваться постепенно с текущих 2,2% до 3,5% к концу года. Это останется ниже целевого уровня Центрального Банка в 4% и будет на полный процентный пункт ниже нашего предыдущего прогноза на конец 2018 года.