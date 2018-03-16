Российское молоко поедет в Китай

Россия может начать экспорт молока и молочных продуктов в Китай до лета 2018 года, сообщает местный портал Oilone.cn.

По информации издания, десятки российских производителей хотят экспортировать продукцию в Поднебесную, а вскоре их станет лишь больше. Диалог производителей с китайскими партнерами начался еще январе.

Общий объем экспорта молочных продуктов вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко оценил в несколько десятков тысяч тонн. Также он заявил, что Китай может позволить себе покупать очень большие объемы, поэтому Россия заинтересована в выходе на местный рынок.

Он отметил, что правительство КНР уже ответило положительно на предложение об увеличении экспорта. Теперь местным сертифицирующим органам предстоит «больше узнать» о российских производителях, а именно качестве и безопасности их продукции.