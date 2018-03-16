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Российское молоко поедет в Китай
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Российское молоко поедет в Китай 

Рамблер 14 часов назад
Фото: ТАСС
Россия может начать экспорт молока и молочных продуктов в Китай до лета 2018 года, сообщает местный портал Oilone.cn.
По информации издания, десятки российских производителей хотят экспортировать продукцию в Поднебесную, а вскоре их станет лишь больше. Диалог производителей с китайскими партнерами начался еще январе.
Общий объем экспорта молочных продуктов вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко оценил в несколько десятков тысяч тонн. Также он заявил, что Китай может позволить себе покупать очень большие объемы, поэтому Россия заинтересована в выходе на местный рынок.
Он отметил, что правительство КНР уже ответило положительно на предложение об увеличении экспорта. Теперь местным сертифицирующим органам предстоит «больше узнать» о российских производителях, а именно качестве и безопасности их продукции.
Сегодня стало известно, что правительство России поручило до 26 марта проверить молочный рынок страны на фальсификат. Соответствующее поручение Роскачеству, Роспотребнадзору и Россельхознадзору дал заместитель премьер-министра РФ Аркадий Дворкович. В рамках его исполнения в магазинах приобретаются творог, молоко и сливочное масло, которые подвергаются исследованию в лабораториях Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Результатом проверки должен стать вывод об истинной доле контрафактной продукции на молочном рынке.
 Ещё 2 источника 
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