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Новак перераспределил обязанности между своими заместителями Молодцовым и Сорокиным
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Новак перераспределил обязанности между своими заместителями Молодцовым и Сорокиным 

Rambler News Service 15 марта 2018
Министр энергетики РФ Александр Новак перераспределил обязанности между своими заместителями Кириллом Молодцовым и недавно назначенным Павлом Сорокиным, следует из приказа Минэнерго. Сорокин будет курировать нефтегазовую отрасль в целом, при этом обязанности Молодцова значительно сокращены.
Согласно документу, Сорокин будет курировать вопросы добычи и переработки нефти и газа, нефте— и газохимии, транспортировки нефти и газа, налоговой и таможенно-тарифной политики в сфере нефтегазового комплекса, а также импортозамещения и соглашений о разделе продукции.
Молодцов будет отвечать за вопросы развития сферы газомоторного топлива и отдельные проекты международного сотрудничества в сфере нефтегазового комплекса.
12 марта стало известно, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев назначил заместителями министров трех победителей конкурса «Лидеры России». Глава аналитического центра ТЭК Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго РФ Павел Сорокин назначен на должность заместителя министра энергетики РФ, глава департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай стал заместителем министра здравоохранения РФ, а заместитель председателя правления «Тройка-Д Банк» Илья Торосов — заместителем министра экономического развития РФ.
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