Новак перераспределил обязанности между своими заместителями Молодцовым и Сорокиным

Согласно документу, Сорокин будет курировать вопросы добычи и переработки нефти и газа, нефте— и газохимии, транспортировки нефти и газа, налоговой и таможенно-тарифной политики в сфере нефтегазового комплекса, а также импортозамещения и соглашений о разделе продукции.

Молодцов будет отвечать за вопросы развития сферы газомоторного топлива и отдельные проекты международного сотрудничества в сфере нефтегазового комплекса.