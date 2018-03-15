На Уолл-стрит наблюдается смешанная динамика торгов

Investing.com — В четверг торги на Уолл-стрит проходят в боковом тренде на фоне опасений инвесторов относительно торговой войны и несмотря на хороший отчет по занятости в США

На 16:40 МСК индекс голубых фишек Dow вырос на 20 пунктов или на 0,08% до 24778,72, S&P 500 поднялся на полпункта или на 0,01% до 2749,88, а высокотехнологичный Nasdaq 100 опустился ниже на семь пунктов или на 0,10% до 7489,23.

Опасения инвесторов относительно торговой войны возобновились после того, как президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения пошлин на импорт китайской продукции на сумму $60 млрд

Эта новость появилась всего через неделю после введения Трампом пошлин на импорт в США стали и алюминия. Однако для Канады Мексики было сделано исключение с целью заключить выгодное для США торговое соглашение. Введение новых пошлин увеличивает опасения о глобальной торговой войне и снижает спрос на рисковые активы.

В отчете Министерства труда США сказано, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в США снизилось на 4 тыс. до 226 тыс. Аналитики ожидали снижения этого показателя до 230 тыс.

На торгах после открытия рынка одним из лидеров роста стали акции китайского гиганта электронной коммерции Alibaba (NYSE:BABA), которые повысились на 3,35%. Акции Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) выросли на 1,14% после сообщения о том, что компания не будет платить налоги для корпораций в Австралии до 2021 года. Акции Dollar General Corporation (NYSE:DG) подскочили на 5,72% после тоо, как компания отчиталсь об объеме продаж в четвертом квартале, который оказался выше прогнозов.

Акции Microsoft (NASDAQ:MSFT) снизились на 1,03%, акции Twitter Inc (NYSE:TWTR) — на 1,50%, акции Boeing (NYSE:BA) — на 1,76%, продолжая наихудшую неделю для этой компании за два года из-за политической неопределенности относительно торговой политики. Производитель самолетов ведет свой бизнес по всему миру, и инвесторы опасаются, что торговая война может принести для Boeing негативные последствия.

Европейские фондовые рынки продемонстрировали смешанную динамику торгов. Французский CAC 40 повысился на 14 пунктов или на 0,27%, германский DAX поднялся на 48 пунктов или на 0,39%, а лондонский FTSE 100 снизился на полпункта или на 0,01%. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на девять пунктов или на 0,28%, а испанский IBEX 35 снизился на 20 пунктов или на 0,21%.

Фьючерсы на золото снизились на 0,54% до $1318,3, а фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,33% до $61,16 за баррель. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, вырос на 0,22% до 89,95.