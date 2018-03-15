Ещё
Впервые уровень инфляции в России оказался ниже, чем в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Впервые уровень инфляции в России оказался ниже, чем в США 

Аргументы и Факты 15 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
Уровень инфляции в России находится на рекордно низком уровне, впервые в истории он оказался ниже, чем в Соединённых Штатах.
Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на форуме «Россия — страна возможностей».
«Мы имеем в настоящий момент рекордно низкую инфляцию. По последним цифрам, впервые в истории российская инфляция опустилась ниже американской. В Америке сейчас инфляция 2,21%, в России — 2,18%», — цитирует его слова РИА Новости.
Отметим, что инфляция в России по итогам прошлого года составила 2,5%. В середине февраля Орешкин сообщал, что инфляция по итогам 2018 года в стране составит менее 4%. По данным Минэкономразвития, в марте этого года инфляция составит 0,2-0,3%.
Аргументы и Факты: последние новости
ЕС считает, что РФ должна поставлять газ Украине Девятнадцать городов России получили статус ТОР Россия сократила вложения в казначейские обязательства США
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля384
Джонсон отказался пожимать руку послу России
Порошенко предложили заткнуться в ответ87
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение