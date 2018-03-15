Впервые уровень инфляции в России оказался ниже, чем в США

Уровень инфляции в России находится на рекордно низком уровне, впервые в истории он оказался ниже, чем в Соединённых Штатах

Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на форуме «Россия — страна возможностей».

«Мы имеем в настоящий момент рекордно низкую инфляцию. По последним цифрам, впервые в истории российская инфляция опустилась ниже американской. В Америке сейчас инфляция 2,21%, в России — 2,18%», — цитирует его слова РИА Новости

Отметим, что инфляция в России по итогам прошлого года составила 2,5%. В середине февраля Орешкин сообщал, что инфляция по итогам 2018 года в стране составит менее 4%. По данным Минэкономразвития, в марте этого года инфляция составит 0,2-0,3%.