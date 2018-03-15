В Москве — самое дорогое жилье в России. Ямал лидирует на Урале

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ рассчитало показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по регионам на второй квартал 2018 года. Самым дорогим регионом традиционно стала Москва , один метр жилой площади здесь стоит 91 тыс. 670 рублей. Стоимость недвижимости в столице не меняется уже второй квартал подряд.

Показатели средней рыночной стоимости применяют федеральные и региональные органы исполнительной власти для расчета размеров социальных выплат гражданам. Среди них — молодые, малообеспеченные и многодетные семьи, военные, участники боевых действий, ветераны ВОВ и чернобыльцы, а также жители Крайнего Севера, прожившие на этой территории не менее 15 лет, инвалиды. Они могут претендовать на выплаты, предоставляемые на покупку жилья за счет средств федерального бюджета. По словам заведующего кафедрой управления недвижимостью и проблем землепользования и ЖКХ Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Евгения Богомольного, использующие государственные выплаты при покупке жилья составляют около трети рынка. Эти выплаты позволяют не только решить проблемы людей, но и поддержать рынок недвижимости.