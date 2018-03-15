Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ рассчитало показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по регионам на второй квартал 2018 года. Самым дорогим регионом традиционно стала Москва, один метр жилой площади здесь стоит 91 тыс. 670 рублей. Стоимость недвижимости в столице не меняется уже второй квартал подряд.
Ямало-Ненецкий автономный округ лидирует в Уральском федеральном округе, в арктическом регионе стоимость одного метра жилой площади составляет 52 тыс. 996 рублей. Затем идут Ханты-Мансийский автономный округ — 46682, Свердловская область — 43838 и Тюменская область — 43049 рублей. Дешевле всего на Урале один метр жилой площади стоит в Челябинской области — 31725 и Курганской области — 30664 рублей.
Цены серьезно подросли в регионах, традиционно входящих в список дорогих, — сообщает «Российская газета». Так, один метр жилья в Санкт-Петербурге стоит 67221 рубль, что на 3805 рублей выше показателя за прошлый квартал. В Сахалинской области метр оценили в 62951 рубль, что на 3563 рубля больше, чем в январе — марте 2018 года. Цена метра в Ненецком автономном округе прибавила 3406 рублей, составив 60166 рублей. В Московской области недвижимость подорожала на 3269 рублей — до 57748 рублей за метр.
Самое дешевое жилье в республиках Адыгея — 28079 рублей за метр, Кабардино-Балкария — 28381 и Калмыкия — 28473 рубля.
Показатели средней рыночной стоимости применяют федеральные и региональные органы исполнительной власти для расчета размеров социальных выплат гражданам. Среди них — молодые, малообеспеченные и многодетные семьи, военные, участники боевых действий, ветераны ВОВ и чернобыльцы, а также жители Крайнего Севера, прожившие на этой территории не менее 15 лет, инвалиды. Они могут претендовать на выплаты, предоставляемые на покупку жилья за счет средств федерального бюджета. По словам заведующего кафедрой управления недвижимостью и проблем землепользования и ЖКХ Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Евгения Богомольного, использующие государственные выплаты при покупке жилья составляют около трети рынка. Эти выплаты позволяют не только решить проблемы людей, но и поддержать рынок недвижимости.
Стоимость квадратного метра по расчетам Минстроя отличается от рыночных показателей. Так, по оценке аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», цена квадратного метра жилой недвижимости в Москве в феврале составила 164 тыс. 735 рублей, что на 73065 рублей больше цены для социальных выплат. Реальная стоимость квартир ниже статистических оценок, по крайней мере, для вторичного рынка, отмечает Евгений Богомольный. Так как анализ цен делают на основе предложений продавцов, а в реальных сделках покупателю часто дают скидку.