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Ущерб от картелей в сфере госзакупок составляет 2% ВВП России
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Ущерб от картелей в сфере госзакупок составляет 2% ВВП России 

pasmi.ru 15 марта 2018
В Федеральной антимонопольной службе оценили размер ущерба, причиняемого государству участниками картельных сговоров в сфере госзакупок. Полученная сумма составляет около двух процентов ВВП — свыше 165 млрд рублей в год.
Картели бьют по ВВП  Расчеты сумм ущерба, причиняемого государству картелями, глава профильного управления ФАС Андрей Тенишев представил на заседании общественного совета при ведомстве.
«Ежегодный объем государственных закупок достигает 25 трлн рублей — около 30% ВВП. Из них обязательно в электронной форме 7 трлн рублей и 2 трлн рублей — закупки у малого и среднего бизнеса. Оценка ущерба от картелей составляет 1,5–2% ВВП», — говорится в представленной Тенишевым презентации.
Только за 2017 год специалисты ФАС возбудили 360 дел о картелях, превысив аналогичный показатель 2016 года. В скором времени участников картельных соглашений будут наказывать по-новому — конфискацией имущества. Проект уже одобрен правительством.
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