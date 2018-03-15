Ищенко: Кто проиграет от разрыва Большого договора о дружбе

При этом, хотел бы подчеркнуть — это одностороннее, во всяком случае по пока прозвучавшим заявлениям, решение. Хотя, будем откровенны, оно обсуждалось и обсуждается по обе стороны границы — и в России , и в Украине . Однако Россия на это не идет. И это понятно, почему.

Ну, а зачем России что-то с Украиной разрывать? Если Москва будет выступать с подобными инициативами, то, соответственно, именно Россия будет выглядеть в этом случае в глазах мировой общественности агрессором. Пусть не военными, но политическим, экономическим.

Если бы Россия выступила с такой инициативой — разрыва Большого договора от 1997 года, то именно она и выглядела бы страной, угрожающей Украине. Ведь одно из главных положений Большого договора — Россия в нем гарантирует границы Украины. Следовательно, отказавшись от него, Россия перестает гарантировать украинские границы. И тогда у власти Украина появляется возможность и основание бегать по всему миру и кричать о том, что на Украину готовится нападение. Если же Украина разрывает Большой договор сама, то это украинская проблема.

Примерно, та же ситуация и по ряду других позиций. Например, если Россия прекращает поставлять Украине газ — это экономическая агрессия, Россию могут попытается обвинить в том, что она стремится подорвать украинскую промышленность. НО в нашем случае, напомню, ситуация другая. Сама Украина заявила, что теперь будет закупать газ в четыре раза дороже, но у Польши и у Словакии ». Ну, в конце концов, пусть закупают в четыре раза дороже, России от этого ни холодно, ни жарко. "Газпром" все равно Польше и Словакии продает газ и деньги, в результате перепродажи этого же газа Украине третьими странами, компания не теряет.

Ну вот, например, в 2005 году тогдашний президент Украины Виктор Ющенко разорвал с Газпромом договор, который был подписан его предшественником Леонидом Кучмой и который гарантировал на долгий срок 10— 12 лет поставки газа по 50$ за тысячу кубометров. И ведь это могло по договору продолжаться чуть ли не до сегодняшнего дня. Но Ющенко его разорвал. И тогда газ для Украины стал стоить сначала 75$ за тысячу кубометров, потом 100, 125, 200, 300, 500 и так далее.

Что касается Большого договора, то для Украины, в принципе, все последствия от этого разрыва уже наступили и опять же по ее собственной инициативе. Потому что, по большому счету, Украина никакое из положений этого договора давно не выполняет. Я не думаю, что Украина разорвет Большой договор сейчас, потому что решение еще не принято, а только, как сообщили в соцсетях, обсуждают в МИДе

Есть определенные процедуры разрыва межгосударственных договоров, достаточно длительные, поэтому говорить, что это произойдет в ближайшее время, не приходится. Тогда в чем дело? В чем интерес украинской стороны?

Я думаю, что сейчас Украина выступила с этой инициативой, пытаясь попасть в струю европейской политики. И, хотя, конечно, Украиной не выдающиеся математики управляют, но два плюс два сложить могут. И если они видят, что у России возникает большая проблема с Британией, и хотя Европа вслед за Лондоном на дыбы не встала, украинская власть будет пытаться встроиться в новый алгоритм английской политики, чтобы получить от этого дополнительные дивиденды.

Премьер Великобритании Тереза Мэй апеллирует к общеевропейскому единству, и Украина будет апеллировать к общеевропейскому единству и говорить, что вот, и мы тоже вместе с вами. Поэтому, с точки зрения попытки привлечь к себе внимание Большой семерки, украинская власть, заявляя о планах разрыва Большого договора, они используют один из немногих оставшихся у них, как они считают, козырей.

Да, действительно, если договор будет разорван, то все гарантии, которые он давал, будут аннулированы. Но что при этом теряет Россия? Ведь Украина и так заявляет, что она находится с Россией в состоянии войны, она и так говорит, что Россия — государство-агрессор, она и так пытается разорвать все возможные экономические российско-украинские связи.

Но, если вы, как вы уверяете весь мир, воюете с государством, с которым у вас вроде как существует Большой договор о дружбе, то что это? Понятно, что это две вещи несовместимы. И поскольку основная идея украинской политики — это все-таки война с Россией, то, по большому счету, этот договор для них не имеет никакого значения.

Тем более, что даже те экономические преференции, которые по договору получала Украина, уже не действуют. Опять-таки потому, что Украина сама уничтожила свою промышленность и Украина сама, по собственной инициативе, разрывает эти связи.