Министр экономики Мексики заявил о планах по сохранению NAFTA «даже без США» 

Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо заявил, что соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) продолжит своё существование даже в том случае, если США выйдут из него. «NAFTA продолжит своё существование даже без США», — приводит заявление Гуахардо в своём Twitter Всемирный экономический форум для Латинской Америки.
Ранее американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе беседы по телефону обсудили текущие переговоры по изменению условий Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). В Минфине США 12 января заявили о возможном выходе страны из NAFTA