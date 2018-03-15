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Министр экономики Мексики заявил о планах по сохранению NAFTA «даже без США»
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Министр экономики Мексики заявил о планах по сохранению NAFTA «даже без США» 

RT на русском 19 часов назад
Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо заявил, что соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) продолжит своё существование даже в том случае, если США выйдут из него. «NAFTA продолжит своё существование даже без США», — приводит заявление Гуахардо в своём Twitter Всемирный экономический форум для Латинской Америки.
Ранее американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе беседы по телефону обсудили текущие переговоры по изменению условий Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). В Минфине США 12 января заявили о возможном выходе страны из NAFTA
RT на русском: последние новости
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