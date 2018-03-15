Ещё
Ленинградская область стала лидером России по приросту инвестиций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ленинградская область стала лидером России по приросту инвестиций 

Ivyborg.ru 15 марта 2018
Ленинградская область по итогам 2017 года вошла в топ-10 российских регионов по темпам прироста инвестиций в основной капитал. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.
По Северо-Западному федеральному округу 47 регион занял второе место, уступив только Ненецкому автономному округу. Такие данные подготовлены по результатам анализа сведений, опубликованных Росстатом.
Также Ленинградская область занимает 8 место в России по абсолютному показателю прироста инвестиций в основной капитал.
Напомним, в 2017 году в развитие предприятий и объектов на территории региона было вложено свыше 338 млрд рублей. Прирост к показателю 2016 года составил 126%.
Ivyborg.ru: последние новости
Три страны обратились к главам парламентов ЕС по поводу "Северного потока-2" США готовы конкурировать с Россией в поставке газа в Европу Группа "Пикник" попала в ДТП под Владимиром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля431
Джонсон отказался пожимать руку послу России336
Порошенко предложили заткнуться в ответ96
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение