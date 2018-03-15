Ленинградская область стала лидером России по приросту инвестиций

Ленинградская область по итогам 2017 года вошла в топ-10 российских регионов по темпам прироста инвестиций в основной капитал. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

По Северо-Западному федеральному округу 47 регион занял второе место, уступив только Ненецкому автономному округу . Такие данные подготовлены по результатам анализа сведений, опубликованных Росстатом

Также Ленинградская область занимает 8 место в России по абсолютному показателю прироста инвестиций в основной капитал.

Напомним, в 2017 году в развитие предприятий и объектов на территории региона было вложено свыше 338 млрд рублей. Прирост к показателю 2016 года составил 126%.