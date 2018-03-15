Обогнали Америку: Орешкин отчитался о рекордно низкой инфляции в России

Максим Орешкин. Инфляция в России снизилась до рекордно низкого уровня в 2,18% и впервые в истории оказалась ниже, чем в США . Об этом сообщил в четверг, 15 марта, глава Минэкономразвития

«По последним цифрам, впервые в истории российская инфляция опустилась ниже американской. В Америке сейчас инфляция 2,21%, в России — 2,18%», — отметил министр в своем выступлении на форуме «Россия — страна возможностей».

По итогам 2017 года инфляция в России составила 2,5%. По прогнозу Минэкономразвития, в марте 2018 года инфляция составит 0,2-0,3% (в годовом выражении — 2,2-2,3%). По итогам 2018 года она не должна превысить 4%.

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Инфляция в России

По итогам 1991 года — сразу после развала СССР и образования Российской Федерации — инфляция в стране составила 160,4% и продолжала стремительно расти. В 1992 году инфляция достигла рекордных 2508,8% и лишь после этого начала снижаться: до 840% в 1993 году, до 214,8% — в 1994 году, до 131,6% — в 1995 году.

После этого уровень инфляции в России трехзначных значений никогда не достигал. В 1996 и 1997 году инфляция упала до 21,8% и 11% соответственно. В 1998 году — в разгар экономического кризиса, уровень инфляции в стране подскочил до 84,5% и после этого начал неуклонно снижаться (36,6% в 1999 году, 9% — в 2006-м).

Мировой финансовый кризис 2007-2008 годов сказался на инфляции в России — 11,87% и 13,28% соответственно. После этого в течение пяти лет была ниже 9% (8,8% в 2009 году, 6,45% — в 2013 году).

Девальвация рубля в 2014 году сказалась на уровне инфляции — 11,36%. Годом спустя — в 2015м году — инфляция достигла 12,91%.

Через год она снизилась более, чем вдвое — до 5,38%. В 2017 году уровень инфляции опустился до рекордных для России уровней, составив по итогам года 2,52%.

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Курс на дешевые деньги: низкая инфляция и санкции больше не пугают ЦБ В конце 2017 года ЦБ предупредил, что в 2018 году инфляция вернется к 4% по мере исчерпания действия разовых факторов, главным среди которых является снижение цен на плодоовощную продукцию. «Самый сложный период по снижению инфляции — позади, но поддержание инфляции вблизи целевого ориентира 4% будет не менее сложной задачей для регулятора», — заявил в ноябре 2017 года директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев

Несмотря на эти предостережения, инфляция в России в январе 2018 года, несмотря на индексацию ряда тарифов на транспорт, оказалась ниже декабрьской (0,3% против 0,4%). После этого в течение трех недель инфляция оставалась на уровне 0,1%, за период с 20 по 26 февраля оставалась на нулевом уровне. После этого уровень инфляции уже две недели остается на уровне 0,1%, сообщил в среду, 14 марта, Росстат

Инфляция в США В США уровень инфляции в 1991 году составлял 3,06%. Через десять лет — в 2001 году — инфляция в стране составляла 1,55%. В разгар финансового кризиса — в 2007 году — выросла до 4,08%. Но уже в следующем 2008 году упала почти до нуля (0,9%). В 2014 и в 2015 годах инфляция в США составляла 0,76% и 0,73% соответственно. В 2017 году достигла показателя в 2,11%.

В феврале 2018 года потребительские цены выросли в США в годовом исчислении на 2,2%.

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