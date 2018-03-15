Ещё
Жилье в США дорожает 6 лет подряд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жилье в США дорожает 6 лет подряд 

Вести.Ru 15 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Стоимость жилья в США выросла с февраля 2017-го по февраль 2018 года на 8,8%. Это максимальный прирост в стоимости за последние четыре года, говорится в сообщении брокера рынка недвижимости Redfin. При этом цены на дома в Соединенных Штатах растут непрерывно уже 72 месяца подряд.
Средняя цена объекта жилой недвижимости в 172 крупнейших городах страны выросла до 285,7 тысячи долларов — это на 6,3% выше максимального значения, достигнутого в 2006 году, и на 46% выше минимума 2012 года.
Рост цен аналитики связывают с дефицитом предложения и постепенным повышением ипотечных ставок — сейчас они находятся на максимальном уровне с января 2014 года. Средняя фиксированная ставка по 30-летней ипотеке, по данным государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, составляет 4,46% годовых, 15-летние кредиты предоставляются под 3,94%.
Вести.Ru: последние новости
Медведев превратил 19 городов в ТОРы Будет ли новая ценовая война на рынке нефти? Международные резервы РФ выросли до максимума 2014 г
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля385
Джонсон отказался пожимать руку послу России299
Порошенко предложили заткнуться в ответ88
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение