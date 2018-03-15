ФАС оценила ущерб от картелей в сфере госзакупок в России

ФАС оценила ущерб от картелей в сфере госзакупок на уровне 1,5-2% ВВП в год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы ведомства.

"Ежегодный объем государственных закупок достигает 25 трлн руб. — около 30% ВВП, из них обязательно в электронной форме 7 трлн руб. (по 44-ФЗ) и 2 трлн руб. (по 223-ФЗ) — закупки у малого и среднего бизнеса. Оценка ущерба от картелей составляет 1,5-2% ВВП", — заявили в ФАС.

Начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Андрей Тенишев отметил, что по итогам 2017 года ФАС возбудила 360 дел о картелях против 334 дел в 2016 году.

Ранее в ФАС сообщили, что картельные сговоры перешли в виртуальную реальность.