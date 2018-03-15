Ещё
ФАС оценила ущерб от картелей в сфере госзакупок в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФАС оценила ущерб от картелей в сфере госзакупок в России 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Газета.Ru
ФАС оценила ущерб от картелей в сфере госзакупок на уровне 1,5-2% ВВП в год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы ведомства.
"Ежегодный объем государственных закупок достигает 25 трлн руб. — около 30% ВВП, из них обязательно в электронной форме 7 трлн руб. (по 44-ФЗ) и 2 трлн руб. (по 223-ФЗ) — закупки у малого и среднего бизнеса. Оценка ущерба от картелей составляет 1,5-2% ВВП", — заявили в ФАС.
Начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Андрей Тенишев отметил, что по итогам 2017 года ФАС возбудила 360 дел о картелях против 334 дел в 2016 году.
Ранее в ФАС сообщили, что картельные сговоры перешли в виртуальную реальность.
Газета.Ru: последние новости
Wintershall: финансирование "Северного потока - 2" идет по графику В России появятся 19 новых ТОРов Шувалов сообщил об интересе инвесторов к евробондам России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля385
Джонсон отказался пожимать руку послу России299
Порошенко предложили заткнуться в ответ88
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение