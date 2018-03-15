На банковских счетах жителей Башкортостана хранятся два годовых бюджета региона

Суммарные банковские сбережения жителей Башкортостана в настоящее время составляют около 360 млрд рублей. Эта сумма равна примерно двум годовым консолидированным бюджетам республики. Такую цифру озвучил Рустэм Хамитов в интервью телеканалам «БСТ» и «Россия-24».

Глава Башкортостана также напомнил, что в 2010 году этот показатель был более чем в 2 раза ниже. Среднедушевая бюджетная обеспеченность в республике составила почти 50 000 рублей. Здесь рост показателя составил 1,5 раза. В своём интервью Глава Башкортостана рассказал об итогах социально-экономического развития республики в 2017 году и ответил на вопросы о ходе подготовки к выборам Президента России. Полную телевизионную версию смотрите на телеканале «БСТ» в четверг, 15 марта, в 22:00.