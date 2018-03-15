Объем внешней торговли Кабардино-Балкарии составил около $94 млн за 2017 год

НАЛЬЧИК , 15 марта. / ТАСС /. Товарооборот Кабардино-Балкарии (КБР) с зарубежными партнерами за 2017 год составил около $94 млн с ростом на 25%, сообщило в четверг минэкономразвития республики.

"Объем внешнеторгового оборота Кабардино-Балкарии в 2017 году увеличился на 25% по сравнению с показателем предыдущего года и составил почти 94 млн долларов. Объем внешней торговли предприятий республики в ее импортной части составил 70,28 млн долларов, увеличившись относительно 2016 года на 42,48%", — говорится в сообщении.

Германия, Китай, Узбекистан и Беларусь. Почти 40% импорта составила машиностроительная продукция. Крупнейшими торговыми партнерами республики, ввозившими свой товар, были страны дальнего зарубежья — Италия Сербия , и Финляндия , а из стран СНГ — Азербайджан

Экспортные операции к уровню 2016 года снизились на 8,8% и составили 23,38 млн долларов. «Объемы экспорта продовольственных товаров и сырья составили 15,94 млн долларов или 68,17% к общему объему экспорта, снизившись на 10,8% относительно 2016 года. Доля экспорта в товарообороте республики составила всего 24,96% стоимостных объемов», — уточнили в ведомстве.

Казахстаном. Основу экспорта республики составляют продовольственные товары и сырье и занимают 68,17% в структуре экспортируемых товаров. «Сальдо внешнеторгового баланса в 2017 году снова сложилось отрицательное в сумме $46,90 млн На его формирование в значительной степени повлияла торговля с такими странами как Италия», — добавили там, отметив в тоже время положительное торговое сальдо с Объединенными Арабскими Эмиратами

В министерстве экономического развития региона особо отметили динамично развивающиеся отношения с Азербайджаном, который стоит на первом месте по объему внешнеторгового оборота КБР среди государств — участников СНГ, а Белоруссию считают «приоритетным торгово-экономическим партнером». Между этой страной и КБР разработан проект соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, который планируется проработать и подписать в текущем году.