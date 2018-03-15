Ещё
Объем внешней торговли Кабардино-Балкарии составил около $94 млн за 2017 год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объем внешней торговли Кабардино-Балкарии составил около $94 млн за 2017 год 

ТАСС 21 час назад
НАЛЬЧИК, 15 марта. /ТАСС/. Товарооборот Кабардино-Балкарии (КБР) с зарубежными партнерами за 2017 год составил около $94 млн с ростом на 25%, сообщило в четверг минэкономразвития республики.
"Объем внешнеторгового оборота Кабардино-Балкарии в 2017 году увеличился на 25% по сравнению с показателем предыдущего года и составил почти 94 млн долларов. Объем внешней торговли предприятий республики в ее импортной части составил 70,28 млн долларов, увеличившись относительно 2016 года на 42,48%", — говорится в сообщении.
Почти 40% импорта составила машиностроительная продукция. Крупнейшими торговыми партнерами республики, ввозившими свой товар, были страны дальнего зарубежья — Италия, Германия, Китай, Сербия, и Финляндия, а из стран СНГ — Азербайджан, Узбекистан и Беларусь.
Экспортные операции к уровню 2016 года снизились на 8,8% и составили 23,38 млн долларов. «Объемы экспорта продовольственных товаров и сырья составили 15,94 млн долларов или 68,17% к общему объему экспорта, снизившись на 10,8% относительно 2016 года. Доля экспорта в товарообороте республики составила всего 24,96% стоимостных объемов», — уточнили в ведомстве.
Основу экспорта республики составляют продовольственные товары и сырье и занимают 68,17% в структуре экспортируемых товаров. «Сальдо внешнеторгового баланса в 2017 году снова сложилось отрицательное в сумме $46,90 млн На его формирование в значительной степени повлияла торговля с такими странами как Италия», — добавили там, отметив в тоже время положительное торговое сальдо с Объединенными Арабскими Эмиратами и Казахстаном.
В министерстве экономического развития региона особо отметили динамично развивающиеся отношения с Азербайджаном, который стоит на первом месте по объему внешнеторгового оборота КБР среди государств — участников СНГ, а Белоруссию считают «приоритетным торгово-экономическим партнером». Между этой страной и КБР разработан проект соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, который планируется проработать и подписать в текущем году.
ТАСС: последние новости
Минфин США: РФ в январе 2018 года сократила вложения в гособлигации США до $96,9 млрд Новак назвал политически мотивированными заявления Лондона о снижении закупок газа из РФ Путин потребовал принять план по доведению доли инвестиций до 25% в ВВП
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям142
В ООН сорвали выступление России106
Атомные подлодки РФ дошли до США92
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле280
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1263
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение