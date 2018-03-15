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Стоимость бензина в России за неделю не изменилась
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Стоимость бензина в России за неделю не изменилась 

Rambler News Service 15 марта 2018
Средняя цена литра бензина в России за неделю с 5 по 11 марта не изменилась и на конец отчетного периода составила 39,83 руб. Стоимость дизельного топлива за аналогичный период снизилась на 1 коп. — до 40,96 руб. за литр, сообщает Росстат.
В целом с начала года бензин подорожал на 0,4%, дизель — на 1,2%.
За неделю увеличение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Пскове и Тюмени — на 0,2%. Снижение цен на бензин на 0,1-0,9% отмечалось в Брянске, Новосибирске, Якутске, Севастополе и Чите.
В Москве и в Санкт-Петербурге за отчетный период цены на бензин остались на прежнем уровне.
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