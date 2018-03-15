Стоимость бензина в России за неделю не изменилась

Средняя цена литра бензина в России за неделю с 5 по 11 марта не изменилась и на конец отчетного периода составила 39,83 руб. Стоимость дизельного топлива за аналогичный период снизилась на 1 коп. — до 40,96 руб. за литр, сообщает Росстат В целом с начала года бензин подорожал на 0,4%, дизель — на 1,2%. Новосибирске, Якутске, Севастополе и Чите. За неделю увеличение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Пскове Тюмени — на 0,2%. Снижение цен на бензин на 0,1-0,9% отмечалось в Брянске Москве и в Санкт-Петербурге за отчетный период цены на бензин остались на прежнем уровне.