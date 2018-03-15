Геополитика и глобальные рынки 

Москва, 15 марта — «Вести. Экономика» Политические события на текущей неделе — Российско-Британский скандал и отставка Тиллерсона — в будущем могут оказать еще большее влияние на стоимость активов. Какое именно влияние — рассуждает Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп».
Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп»
На этой неделе динамику мировых рынков определяли прежде всего политические события. На глобальном уровне — это отставка Госсекретаря США Р. Тиллерсона. На локальном, Российском — скандал с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ С. Скрипаля. Отставка Тиллерсона привела к снижению акций в США и Европе, повышению волатильности цен на нефть, а Российско-Британский скандал привел к серьезному падению российских ценных бумаг. Думаю, что процессы, которые обозначили два этих события находятся в развитии и в будущем могут оказать существенное влияние на стоимость различного вида активов. Отставка Рекса Тиллерсона Начнем с отставки Р. Тиллерсона. Не секрет, что Тиллерсон после отставки экономичкского советника Д. Трампа Г. Кона остался последним человеком такого уровня в американской администрации, который сдерживал агрессивные планы американского Президента по эскалации торговой войны, введению пошлин на китайские товары, возобновлению экономической блокады Ирана. Но, судя по всему, Тиллерсон Трампу надоел, и Президент США в твиттере обьявил об отставке своего министра иностранных дел, что для самого Тиллерсона стало большим сюрпризом. Теперь у Трампа руки развязаны. По рынку сразу поползли слухи, что в ближайшие две недели в администрации озвучат план по обложению пошлинами китайских товаров. Очевидно, что американо-китайская торговая война, если она начнется окажет серьезное негативное влияние на экономики двух стран и следовательно на финансовые рынки. Пока падение акций в США, в Азии и Европе можно называть осторожным, но в перспективе давление продавцов может усилится и фондовые индексы упадут существенно, процентов на 20-30. На иранском направлении теперь появился риск жестких действий со стороны Д. Трампа. США могут снова изолировать Иран и финансово, и энергетически. Если это произойдет, то Иран, по понятным причинам, может выйти из соглашений ОПЕК плюс, что вызовет негативную реакцию со стороны Саудовской Аравии и может полностью разрушить конструкцию договоренностей ОПЕК и других стран. Естественно, если это случится, то даже несмотря на иранскую нефтяную изоляцию, цены на нефть устремятся вниз, причем серьезно вниз, процентов на 30-40. Отравление Скриипаля Теперь российская тема, вернее британские санкции в связи с отравлением Скрипаля. Британский премьер Т. Мэй в Парламенте озвучила меры, которые ее страна принимает в отношении России — они высылают дипломатов, отказываются на официальном уровне от посещения ЧМ по футболу, который пройдет в Росси и т.д. Самое любопытное — это экономическая часть так называемых санкций. Собственно, пока никаких конкретных мер из уст Т. Мэй не прозвучало. Это выглядело как декларация о намерениях. Итак, что же собирается предпринять британское правительство? Во-первых, они хотят заморозить различные российские активы, как государственные, так и частные. Во-вторых, они будут постепенно отказываться от российского газа. С газом процесс небыстрый и тут у России есть время для маневра, а вот заморозка активов — эта мера, с моей точки зрения, если она будет осуществлена может стать достаточно болезненной для России. Нужно учитывать, что большое количество транзакций, размещений наших ценных бумаг проходит через Лондон. Наши крупнейшие финансовые институты имеют там офисы. И самое главное, 10 проц. валютных резервов ЦБ РФ приходится на британские фунты, в деньгах это около 35-40 млрд долл. Многие считают, что Британия или США никогда не заморозят корсчета нашего ЦБ. Никогда не говори никогда. Заморозили же они счет ЦБ Ирана и Йемена. Постепенно, цепь различных событий (не будем сейчас выяснять как они возникают и кто их провоцирует) ставит Россию в западном представлении в ряд с Ираном, Йеменом и Северной Кореей. Поэтому самый первый и быстрый удар они могут нанести по нашим валютным резервам. Раз — и корсчета заморожены. Отключение SWIFT по сравнению с этим — детские шалости. Что тогда будет с курсом? Что тогда будет с вкладами населения в валюте? Об этом стоит подумать уже сейчас.