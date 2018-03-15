Ищенко: Не нужно мешать Украине разрывать Договор о дружбе

Об этом он рассказал в комментарии изданию Ukraina.ru.

«Если мы выйдем с соответствующей инициативой, то мы будем выглядеть агрессором. Пусть не военным, а политическим, экономическим. « Россия разорвала договор!» Это значит, что она угрожает Украине , ведь в «Большом договоре» гарантируются границы Украины, соответственно Россия перестала гарантировать украинские границы и Украина может бегать по всему миру и визжать, что на нее готовится нападение», — отметил Ищенко.

Эксперт вспомнил о ситуации в 2005 году, когда по инициативе Украины были пересмотрены газовые контракты с Россией.

По его словам, если бы договор тогда разорвала РФ, ее бы обвинили в давлении на Киев.