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Ищенко: Не нужно мешать Украине разрывать Договор о дружбе
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Ищенко: Не нужно мешать Украине разрывать Договор о дружбе 

Украина.ру 23 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом он рассказал в комментарии изданию Ukraina.ru.
«Если мы выйдем с соответствующей инициативой, то мы будем выглядеть агрессором. Пусть не военным, а политическим, экономическим. «Россия разорвала договор!» Это значит, что она угрожает Украине, ведь в «Большом договоре» гарантируются границы Украины, соответственно Россия перестала гарантировать украинские границы и Украина может бегать по всему миру и визжать, что на нее готовится нападение», — отметил Ищенко.
Эксперт вспомнил о ситуации в 2005 году, когда по инициативе Украины были пересмотрены газовые контракты с Россией.
По его словам, если бы договор тогда разорвала РФ, ее бы обвинили в давлении на Киев.
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